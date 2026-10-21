TRAMP SE NAGNUO KA MELANIJI, A ONA… Neprijatan trenutak između predsednika i prve dame postao hit na mrežama (VIDEO)

Odnos američkog predsednika Donalda Tramp i njegove supruge Melanije Tramp je već godinama veoma zanimljiv javnosti.

Odnos američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije Tramp je često tema u medijima. Već godinama se spekuliše da u Beloj kući spavaju u odvojenim odnosima i da ne "mogu da se podnesu", a tome u prilog bi mogao da ide najnoviji snimak koji je preplavio mreže.

Kako piše Daily Beast, Doland Tramp je ponižen od strane supruge Melanije Tramp. O čemu se tačno radi?

Naime, njih dvoje se retko pojavljuju zajedno u javnosti, ali to su učinili juče

kada su u Beloj kući organizovali zajedničko potpisivanje izvršne naredbe koja je povezana sa Melanijinom kampanjom za poboljšanje zdravlja žena kroz istraživanje, prevenciju, dijagnozu i lečenje.

Nakon što se potpisao, američki predsednik je prokomentarisao:

- O, ovaj je dobar - Nakon njega se potpisala Melanija, a on se okrenuo ka lojalnim članovima svoje administracije koji su stajali iza njega dodavši:

- Ne znam da li njen potpis nešto znači.-

Melanija se osmehnula i odgovorila: „Tvoj je najvažniji“.

Nakon što se potpisao, američki predsednik je prokomentarisao: - O, ovaj je dobar - Nakon njega se potpisala Melanija, a on se okrenuo ka lojalnim članovima svoje administracije koji su stajali iza njega dodavši: - Ne znam da li njen potpis nešto znači.- Melanija se osmehnula i odgovorila: „Tvoj je najvažniji“.

again -- every single moment Trump is out in public these days is an SNL cold open come to life https://t.co/QATB2zEDe8 — Aaron Rupar (@atrupar) October 19, 2026

Nakon neprijatne situacije sa potpisivanjem, Tramp je podigao potpisani dokument uz aplauz, nespretno je pružio ruku da uhvati suprugu za ruku, a zatim je poljubio.

Trenutak koji je postao "viralan" na mrežama je onaj u kome je Melanija odmah okrenula glavu od svog muža sa kojim je u braku 21 godinu, pa je izgledalo kao da je on poljubio u glavu.

Melania almost broke her neck avoiding locking lips with Jabba the Gut. #Trump #Melania #WomensHealthDivision https://t.co/o7V3xfrNl1 — Dave k (@Konjoyan) October 19, 2026

Potom ju je nekoliko puta potapšao po ruci, što je na društvenim mrežama izazvalo šale o govoru tela para.

"Skoro je slomila vrat da izbegne poljubac", "Vežbaju za papire za razvod", "Ne mogu da se podnesu", samo su neki od komentara koji su usledili nakon ovog videa.

(Glossy)

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