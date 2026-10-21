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KEJT MIDLTON JE SINOĆ BLISTALA NA VEČERI SA SULTANOM: Ponela tijaru staru više od 100 godina (FOTO)

Kejt Midlton i princ Vilijam su se prodružili večeri organizovanoj u čast sultana Omana, Hajtama bin Tarika, u prostranoj Dvorani Svetog Đorđa u zamku Vindzor.

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Foto: Infantes/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Sinoćni događaj označava prvu posetu jednog sultana Omana Ujedinjenom Kraljevstvu u poslednje 44 godine. Kraljica Elizabeta II je poslednji put ugostila pokojnog sultana Kabusa bin Saida – rođaka sadašnjeg sultana – u Bakingemskoj palati 1982. godine. Za tu važnu priluku Kejt je pažljivo birala izgled te se pojavila u jednom od svojih elegantnijih izdanja. 

Pojavivši se u spektakularnoj žutoj haljini, podsetila je sve na Bel iz Diznijevog crtanog filma „Lepotica i zver”. Ovaj upečatljiv model libanskog dizajnera Elija Saba odlikovao se dubokim izrezom u obliku slova „V” i prelepim, providnim plaštom koji je padao iza nje. Uz ovu kreaciju, princeza je nosila svoju omiljenu tijaru koja je pripadala kraljici Meri. Kraljica Meri je 1953. godine zaveštala tijaru svojoj unuci, kraljici Elizabeti II, koja ju je potom ustupila princezi Dajani kao svadbeni poklon. Nakon Dajanine smrti, tijara nije viđena u javnosti sve do 2015. godine, kada je ustupljena princezi Kejt. 

Princeza je izgled dalje upotpunila minđušama i narukvicom koje su pripadale pokojnoj kraljici, a nosila je i odlikovanja: orden Kraljevske porodice kralja Čarlsa II, kao i lentu i zvezdu Kraljevskog viktorijanskog reda.

Princeza od Velsa imala je ključnu ulogu u ovoj državnoj poseti, ranije tog dana, pridružila se kralju i kraljici u Vindzoru povodom zvaničnog dolaska i ceremonije dočeka. 


 

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