DEJVID BEKAM NAPRAVIO DOMAĆI DžEM: Viktorija snimila ceo proces, a domaćice širom sveta su oduševljene receptom

Novi hobi slavnog fudbalera je pravljenje domaćeg džema od šljiva, što je podelio sa pratiocima na društvenim mrežama.

Slavni engleski fudbaler Dejvid Bekam već skoro 10 godina uživa u mirnom seoskom životu na svom imanju u Engleskoj, gde je posadio voćnjak, napravio baštu i nabavio kokoške. Međutim, nekadašnja sportska zvezda sada ima novi hobi koji je oduševio njegove pratioce na društvenim mrežama, a u pitanju je priprema domaćeg džema od šljiva.

NJegova supruga Viktorija Bekam detaljno je zabeležila ceo proces, od trenutka kada je Dejvid Bekam ubrao sveže plodove u dvorištu, pa sve do kuvanja u kuhinji. Na samom kraju, slavni fudbaler pokazao je gotovu teglicu na koju je ponosno zalepljena duhovita nalepnica sa natpisom "David Beckjam" (Dejvid Bekdžem).

#homemadejam #davidbeckham ♬ original sound - Kilner UK @kilneruk Only the very best jars for David Beckjam! 🍓 Love to see David in his jam-making era, truly enjoying the fruit of his labour - while Victoria admits she was just watching (we’d expect nothing less from Posh 😉). What would you call your own personal jam? Tell us in the comments below!👇 #jam

Za sve koji žele da isprobaju ovaj slatki specijalitet u sopstvenom domu, postoje jasna uputstva. Tradicionalni recepti za zimnicu ne moraju biti komplikovani, a ovaj domaći džem dokazuje da je uz malo truda svaka sočna šljiva iskorišćena na najbolji mogući način.

Recept za domaći džem od šljiva Dejvida Bekama

Priprema ovog ukusnog namaza traje svega 40 minuta, a navedene količine sastojaka dovoljne su za pet osoba.

Za ovaj recept potrebno vam je:

1 kg šljiva

500 g belog šećera

1 komad limuna (sok i izrendana kora)

Priprema:

Najpre temeljno operite šljive, presecite ih na polovine i izvadite koštice. Plodove prebacite u veću šerpu i stavite da se kuvaju na umerenoj temperaturi. Uzmite gnječilicu za krompir i lagano izgnječite voće dok ne omekša i ne pusti dosta sopstvenog soka.

Zatim dodajte 500 g belog šećera, kao i sok i narendanu koru od 1 limuna. Dobro promešajte kako bi se šećer u potpunosti rastvorio, pa pojačajte temperaturu da smesa proključa.

Džem se kuva oko 30 minuta uz neprestano mešanje kako ne bi zagoreo.

Nakon pola sata kuvanja, smesu usitnite štapnim mikserom i uradite brzi test. Na tanjirić sipajte malu količinu vrućeg džema i stavite ga u zamrzivač na 1 minut. Ako se posle 1 minuta smesa ne razliva već drži oblik i savija pod prstom, džem je spreman za pakovanje.

Vruć namaz sipajte u unapred sterilisane staklene teglice, dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade na sobnoj temperaturi. Čuvajte ih na hladnom i tamnom mestu ili u frižideru.

(BlicŽena)

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