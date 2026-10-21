DA LI JE OVO NOVI MUŠKARAC DžEJ LO? Slavni glumac ne odvaja se od latino dive (FOTO)

Mediji prenose da se glumica neformalno viđa sa kolegom nakon što su zajedno glumili u romantičnoj komediji "Office Romance".

Pevačica i glumica Dženifer Lopez pre oko dve godine je izašla iz braka sa Benom Aflekom i od tada je mediji povezuju sa raznim muškarcima. Najnovija šuškanja sugerišu da se u njenom životu pojavio novi muškarac.

Prema nekim navodima, Lopezova se dovodi u vezu sa Bretom Goldstinom, kolegom iz pomenute romantične komedije.

Portal Page Six prenosi da Lopezova i Goldstin provode vreme zajedno, ali još uvek nema zvanične potvrde veze. Ova vest stiže nakon što su njih dvoje prethodno demantovali da su u vezi, neposredno nakon premijere filma "Office Romance".

Početkom ove nedelje, Lopezova i Goldstin su fotografisani prilikom dolaska na jednu zabavu u Los Anđelesu. Iako su, navodno, stigli istim automobilom, na samu zabavu su ušli odvojeno.

- Jedna stvar koja im je zajednička jeste da oboje uživaju u izlascima na zabave i u restorane - rekao je izvor za Page Six, dodajući: - Za razliku od njenog bivšeg, Bena Afleka, koji je uvek imao namršten izraz lica kada bi izašli negde.

Zašto su Lopezova i Goldstin podstakli glasine?

Otkako je Lopezova dobila ulogu u filmu "Office Romance", mediji ih često dovode u vezu sa Goldstinom. U martu 2025. godine, pre početka snimanja ovog Netfliksovog filma, njih dvoje su zajedno gledali brodvejsku predstavu "Oh Mary!".

Nakon premijere filma, voditeljka emisije "Today", Savana Gatri, direktno ih je pitala o njihovom ljubavnom životu i tome da li su u vezi. Oboje su to demantovali, ali je Goldstin otkrio da je ulogu pisao upravo za Lopezovu, rekavši da je ona bila "jedina osoba na listi" za tu ulogu, što, mora se priznati, zvuči pomalo romantično.

Lopezova i Goldstin se još uvek nisu oglasili povodom ovih novih glasina.

Poslednji partner sa kojim je Lopezova bila u vezi bio je Ben Aflek, od koga je zatražila razvod u leto 2024. godine. Uprkos kraju njihove veze, čini se da i dalje gaje poštovanje jedno prema drugom.

U nedavnom intervjuu sa Horheom i Paolom Ramos, Aflek ju je nazvao pionirom za Latinoamerikance, ali i za Holivud u celini.

- Izuzetno je poštujem i cenim. Lično, naučila me je mnogim stvarima koje nemaju nikakve veze sa ovim - rekao je on. Aflek je nastavio rekavši da je Lopez ostvarila sve što je želela, uprkos tome što su joj okolnosti bile nenaklonjene, kao i da je uvek verovala u sebe.

- Ona je najvrednija osoba koju sam ikada upoznao - zaključio je on.

(Glossy)

BONUS VIDEO: