VRATILA SE MEGAN FOKS: Prvo pojavljivanje glumice nakon porođaja (FOTO)

Megan Foks se vratila jača nego ikada

Foto: Profimedia
Megan Foks je upriličila retko javno pojavljivanje tokom poslednjih nekoliko godina, a prvo od kad se porodila u martu ove godine. 

Izgleda je senzacionalno u upadljivoj haljini sa krvavom tematikom u skladu sa projkecijom kultnog klasičnog filma o vampirima „Dženiferino telo“ kojoj je prisustvovala. 

Izgled je upotpunila svedenom šminkom i dugačkom crnom kosom po kojoj je prepoznatljiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Ova godina nije bila jednostavna za Foks, posebno jer je već u toku trudnoće raskinula sa Mašinom Gan Kelijem. 

Foks i Keli su započeli vezu 2020. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma „Ponoć u travi“. Od tada su sarađivali na više projekata. Verili su se 2022, a navodno su raskinuli krajem 2024. godine dok je Megan bila trudna.

