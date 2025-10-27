VRATILA SE MEGAN FOKS: Prvo pojavljivanje glumice nakon porođaja (FOTO)

Megan Foks se vratila jača nego ikada

Megan Foks je upriličila retko javno pojavljivanje tokom poslednjih nekoliko godina, a prvo od kad se porodila u martu ove godine.

Izgleda je senzacionalno u upadljivoj haljini sa krvavom tematikom u skladu sa projkecijom kultnog klasičnog filma o vampirima „Dženiferino telo“ kojoj je prisustvovala.

Izgled je upotpunila svedenom šminkom i dugačkom crnom kosom po kojoj je prepoznatljiva.

Ova godina nije bila jednostavna za Foks, posebno jer je već u toku trudnoće raskinula sa Mašinom Gan Kelijem.

Foks i Keli su započeli vezu 2020. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma „Ponoć u travi“. Od tada su sarađivali na više projekata. Verili su se 2022, a navodno su raskinuli krajem 2024. godine dok je Megan bila trudna.

BONUS VIDEO



