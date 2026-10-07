VUKAŠIN IZ „SREĆNIH LJUDI“ OŽENIO SE KADA JE ONA IMALA SAMO 17: Otac joj je postavio strogo pravilo koje je morala da poštuje

Na današnji dan dan rođen je čuveni Desimir Stanojević, glumac kog je šira javnost obožavala u ulozi Vukašina u "Srećnim ljudima", a u nastavku ćemo se osvrnuti i na neke zanimljive detalje iz njegovog privatnog života.

Desimir Stanojević (1950–2020) bio je jedan od onih glumaca čiji je glas, stav i prepoznatljivi južnjački šarm obeležio čitave generacije gledalaca. Rođen u Nišu, sa sobom je uvek nosio autentičan duh svog zavičaja, spontanost i neposrednost zbog koje su ga ljudi doživljavali ne samo kao glumca sa ekrana, već kao komšiju i bliskog prijatelja.

Tokom karijere duge više od četiri decenije, Stanojević je ostvario preko 100 pozorišnih uloga i desetine zapaženih pojavljivanja na filmu i televiziji.

Uloga koja mu je donela opštenarodnu popularnost i po kojoj ga pamte širom regiona definitivno je rola Vukašina Golubovića u "Srećnim ljudima", a pored ovog ostvarenja ostvario je zapažene uloge i u serijama kao što su "Selo gori, a baba se češlja", "Junaci našeg doba", "Kraj dinastije Obrenović", kao i u filmovima "Lager Niš" i "Policajac sa Petlovog brda".

U isti mah, javnosti je bila zanimljiva i njegova ljubavna priča koja je bila jedna od najneobičnijih.

Oženio se maloletnicom

Desimir je ljubav svog života pronašao sa 19.NJegova supruga imala je samo 17 godina kada su rešili da se venčaju.

Desimir žena https://t.co/Jj7mbmNUNJ — Kupusna Venera (@kupuskupus) October 6, 2026

Međutim, kako se svojevremeno prisetio, iako su se spremali za brak, njegova supruga je i dalje morala da poštuje stroga porodična pravila:

"Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče. Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet. Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa," pričao je ovaj harizmatični glumac.

Tokom braka, par je dobio dve ćerke - Ninu i Sanju. Inače, upravo je Nina kasnije uplovila u brak sa očevim kolegom Zoranom Ćosićem sa kojim je i igrao u "Srećnim ljudima".

"Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet. Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji", pričao je Desimir svojevremeno.

Nažalost, čuveni glumac preminuo je 10. marta 2020. godine u 70. godini. NJegovi posmrtni ostaci su kremirani, te sahranjeni na Novom groblju u Beogradu.

(Mondo)

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