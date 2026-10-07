ZAŠTO JE ŠAKIRA SVOJIM SINOVIMA DALA SRPSKA IMENA MILAN I SAŠA? Razlog će vas iznenaditi

Pike i Šakira imaju dva sina, a o njihovim imenima se i te kako pričalo na ovim prostorima, s obzirom na to da su oba i te kako česta u Srbiji.

Bivši supružnici, Šakira i Pike, prvog sina, Milana, dobili su u januaru 2013. godine, a drugog, Sašu, dve godine kasnije. Kada se Šakira porodila i svetu predstavila malog Milana, na našim prostorima je nastalo opšte oduševljenje.

Mediji su počeli da spekulišu da je ta odluka doneta zbog Šakirinih predaka. Naime, po jednom verovanju, a pevačica to nije ni demantovala ni potvrdila, otac kolumbijske zvezde Vilijam Mebarak Čadid rođen je u Libanu, i po veroispovesti je katolik, a brojni sajtovi navode da je jedan od njegovih predaka bio Makedonac.

Pevačica je odmah na svom zvaničnom sajtu izdala detaljno objašnjenje za milione fanova širom sveta i objasnila odakle ideja za ime Milan.

"Ime Milan (izgovara se MEE-lahn) na slovenskim jezicima znači drag, mlađan i milostiv. Na rimskom dijalektu označava entuzijastičnog i vrednog, dok na sanskrtu ima značenje jedinstvo", napisala je tada Šakira, a preneo HOLA! magazin.

Iako su španski mediji pokušavali da to ime povežu sa fudbalskim klubom Milan, pevačica je jasno stavila do znanja da ju je privuklo upravo njegovo slovensko, toplo značenje.

Saša: Moćno značenje "zaštitnika ljudi"

Dve godine kasnije, 2015. godine, na svet je stigao i drugi sin. Umesto nekog tradicionalnog španskog imena poput Karlosa ili Fernanda, par je ponovo izabrao ime koje je duboko ukorenjeno na našim prostorima – Saša.

Šakira je i tada ponovila proceduru i javno objasnila stranim medijima poreklo imena:

"Ime Saša je grčkog i slovenskog porekla, a označava branitelja čovečanstva i ratnika."

Ko je "krivac" za slovenska imena?

Iako se godinama raspredaju teorije o tome da Šakira ima prababu sa Balkana ili da je u pitanju neka tajna porodična veza, istina je mnogo jednostavnija. Izvori bliski bivšem paru svojevremeno su otkrili da su oboje bili opčinjeni pravoslavnim i slovenskim imenima zbog njihove zvučnosti i moćnog značenja. Pored toga, želeli su internacionalna imena koja se lako izgovaraju širom sveta, a koja u sebi nose snažnu poruku.

Tako su dvoje dece rođene u Barseloni, od majke Kolumbijke i oca Španca, poneli imena koja svakodnevno čujemo na ulicama Beograda.

(Mondo)

BONUS VIDEO: