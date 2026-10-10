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ŽENA DADE POLUMENTA HITNO OPERISANA: Oglasila se iz bolnice i otkrila kako se oseća (FOTO)

Ivona Polumenta je zabrinula svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram novom objavom.

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Foto: Printscreen/ Instagram - dadopolumentaofficial
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Žena Dada Polumente, Ivona, oglasila se na društvenoj mreži Instagram i podelila fotografije iz bolnice. Ona je hitno operisana po preporuci lekara, a evo koji zdravstveni problem je imala.

"Mislite da mi je sad važno imam li šminku, kako izgledam sa njom ili bez nje? E upravo o tome pričam, nikad ne znate kakve bitke neko vodi van društvenih mreža, dok vi analizirate nečije lice, telo i mane. Zato malo manje zlobe, a malo više ljudskosti. P.S. Evo i jedna direktno posle operacije danas, bez filtera, i baš me briga kako izgledam. Bar su me urozili ovako", napisala je, a onda otkrila zbog čega je hitno operisana.

Foto: Printscreen/ Instagram - ivonapolumenta

"Izvadili su mi žučnu kesu, zbog sitnih kamenčića koji su se u njoj nalazili. Nisam imala ni neke preterane simptome, osim malo bolova ovih dana ali ništa alarmantno. Odem na ultrazvuk i doktor uoči sitno kamenje koje je veoma opasno jer može da prođe kroz žučne kanale jako lako, ošteti druge organe, a najgore, ošteti pankreas što je jako opasno. Čak je ustanovio i početak upale žučne kese. Sve je prošlo, hvala Bogu u najboljem redu i uradili smo sve na vreme. A hvala i svim divnim ljudima koji mi pišu, pitaju i brinu. U ovakvim trenucima shvatim koliko sam zapravo srećna i bogata ljudima koje imam oko sebe", napisala je Ivona pored slike iz bolničkog kreveta.

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