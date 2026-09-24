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BELA SOBNA VRATA POSTAJU PROŠLOST: Nove boje potpuno menjaju izgled doma

Bela sobna vrata decenijama su bila jednostavna, praktična i sigurna opcija koja se lako uklapa uz sve, ali novi trendovi kažu drugačije.

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Foto: Deposit/ scovad
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Međutim, savremeni dizajneri poručuju da je vreme za promenu i da vrata više nisu usputni građevinski element, već upečatljiv dekorativni detalj koji diktira stil celog doma.

Umesto klasičnih belih vrata od drveta, u modernim stanovima sve češće viđamo rešenja koja se na potpuno drugačiji način poigravaju sa prostorom i svetlošću.

Jedan od vodećih trendova jeste stapanje vrata sa zidom, gde se vrata farbaju u istu ili veoma sličnu nijansu kao i sam zid. Na taj način izbegavaju se oštri vizuelni prekidi u prostoru, pa manje prostorije deluju znatno prostranije, urednije i skladnije.

Za one koji žele da vrata budu primećena i da u dom unesu eleganciju i organsku toplinu, prirodno drvo i njegove kvalitetne teksture ubedljivo su najbolji izbor. Drveni tonovi savršeno balansiraju hladnije materijale poput kamena, keramike i metala, stvarajući ugodan i moderan ambijent.

Skrivena vrata apsolutni hit

Posebnu pažnju u novogradnji privlače takozvana skrivena ili "nevidljiva" vrata. Bez klasičnih okvira i naglašenih lajsni, ona se potpuno stapaju sa zidom ili dekorativnim panelima, ostavljajući ravan i čist zid sve dok se vrata ne otvore.

Danas se dizajn stolarije pažljivo prilagođava celokupnom enterijeru, dajući stanu autentičan i moderan karakter.

(Blic Žena)

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