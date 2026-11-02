BIL GEJTS JE GODINAMA LETOVAO SA BIVŠOM DEVOJKOM, A MELINDA JE SVE ZNALA! Od supruge je tražio neobičnu stvar, a En nikada nije zaboravio

Bil Gejts je godinama provodio vikende sa bivšom devojkom En Vinblad, uz znanje supruge Melinde. Otkriveni detalji njihovog neobičnog odnosa.

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Bil Gejts, godinama je negovao neobičan odnos sa bivšom devojkom En Vinblad, uspešnom poslovnom ženom i investitorkom. Iako se oženio Melindom Frenč Gejts i sa njom zasnovao porodicu, nije želeo da prekine posebnu tradiciju koju je imao sa nekadašnjom ljubavi.

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Svakog proleća njih dvoje su provodili produženi vikend zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza, a najzanimljivije je to što je njegova supruga za te susrete znala.

NJihov odnos godinama je izazivao radoznalost javnosti, naročito nakon što je otkriveno da je Gejts od bivše devojke tražio mišljenje pre nego što je odlučio da zaprosi Melindu.

LJubav koja je počela na kompjuterskoj konferenciji

Bil Gejts i En Vinblad upoznali su se 1984. godine na jednoj kompjuterskoj konferenciji. Oboje su bili izuzetno ambiciozni, zainteresovani za tehnologiju i uvereni da će računarska industrija promeniti svet.

En je već tada gradila uspešnu karijeru u svetu tehnologije i investicija, dok je Gejts razvijao Majkrosoft, kompaniju koja će ga kasnije učiniti jednim od najbogatijih ljudi na planeti.

NJihova veza od samog početka bila je drugačija od uobičajenih ljubavnih priča. Zbog poslovnih obaveza često su boravili u različitim gradovima, ali su pronalazili neobične načine da održavaju bliskost.

Jedan od njihovih omiljenih rituala bio je odlazak u bioskop u isto vreme, ali na različitim lokacijama. Gledali bi isti film, svako u svom gradu, a zatim razgovarali o utiscima.

Gejts je tokom veze sa En čak jedno vreme bio vegetarijanac, što je bio još jedan pokazatelj koliko je ona uticala na njegov svakodnevni život.

Zašto su raskinuli iako su bili veoma povezani?

NJihova romansa završena je 1987. godine, nakon približno tri godine veze.

Prema navodima medija, jedan od glavnih razloga za raskid bile su različite životne želje. En, koja je bila pet godina starija od Gejtsa, želela je da zasnuje porodicu, dok on u tom trenutku nije bio spreman za brak i roditeljstvo.

Ipak, njihov rastanak nije značio i kraj odnosa.

Naprotiv, ostali su bliski prijatelji, a zajedničko interesovanje za tehnologiju, nauku i poslovni svet nastavilo je da ih povezuje.

Iste godine kada su raskinuli, Gejts je upoznao Melindu Frenč, koja je radila u Majkrosoftu. NJihova ljubavna priča postepeno se razvijala, a venčali su se 1994. godine.

Međutim, En je i dalje zauzimala posebno mesto u njegovom životu.

Svakog proleća odlazio je sa bivšom devojkom u kuću na plaži

Jedan od najneobičnijih detalja njihovog odnosa javnosti je otkrio novinar Volter Ajzakson, koji je 1997. godine pisao o Gejtsu za magazin „Time”.

Prema njegovim navodima, Gejts je sa suprugom imao dogovor koji mu je omogućavao da nastavi dugogodišnju tradiciju godišnjih susreta sa bivšom devojkom.

Svakog proleća Bil i En odlazili su na produženi vikend u kuću na obali Severne Karoline, gde su provodili vreme zajedno, šetali plažom, razgovarali i puštali zmajeve.

Kuća je imala četiri spavaće sobe, dva kupatila i privatni izlaz na plažu, što im je pružalo mir i privatnost.

Ova tradicija trajala je više od deset godina, a njihov odnos opisivan je kao posebno prijateljstvo dvoje ljudi koji su nekada bili zaljubljeni, ali su nastavili da dele snažnu intelektualnu povezanost.

Za mnoge je najiznenađujući detalj bio upravo to što je Melinda znala za njihove susrete i pristala na takav dogovor.

O čemu su razgovarali tokom zajedničkih vikenda?

En Vinblad je u razgovoru za „Time” govorila o tome šta je nju i Gejtsa nastavilo da povezuje godinama nakon raskida.

Objasnila je da su tokom susreta razgovarali o svetu, svojim životima i neobičnom putu koji su prešli od mladih ljudi zainteresovanih za novu tehnologiju do uspešnih ličnosti u industriji koja je promenila savremeno društvo.

NJihove razgovore obeležavalo je zajedničko prisećanje na početke karijera, ali i razmišljanje o budućnosti.

Upravo ta intelektualna bliskost, prema njenim rečima, bila je važan razlog zbog kojeg su uspeli da sačuvaju prijateljstvo uprkos tome što njihova ljubavna veza nije opstala.

Pre venčanja sa Melindom pozvao je bivšu devojku i tražio njen blagoslov

Možda još neobičniji detalj od zajedničkih odmora jeste činjenica da je Bil Gejts razgovarao sa En pre nego što je doneo konačnu odluku o ženidbi.

Kako je svojevremeno ispričao, kada je shvatio da želi da se oženi Melindom, pozvao je bivšu devojku i zatražio njeno odobravanje.

En je, prema njegovim rečima, podržala tu odluku.

Smatrala je da je Melinda dobar izbor za njega, posebno zbog njene inteligencije i sposobnosti da bude ravnopravan partner čoveku kakav je Gejts.

Ovaj detalj pokazuje koliko je cenio mišljenje nekadašnje partnerke, čak i kada je donosio jednu od najvažnijih privatnih odluka u životu.

Brak sa Melindom trajao je 27 godina

Bil i Melinda Gejts venčali su se 1994. godine i tokom braka dobili troje dece. Zajedno su izgradili i jednu od najpoznatijih humanitarnih organizacija na svetu.

Ipak, u maju 2021. godine saopštili su da se razvode, nakon 27 godina braka. NJihov razvod privukao je ogromnu pažnju svetske javnosti, a mediji su se ponovo zainteresovali za Gejtsov odnos sa En Vinblad.

Priča o njihovim zajedničkim vikendima ponovo je dospela u centar pažnje, iako je javnosti bila poznata još od devedesetih godina.

Važno je, međutim, naglasiti da samo postojanje njihovog dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkih putovanja ne predstavlja dokaz da su nakon raskida obnovili romantičnu vezu, niti da je taj odnos bio uzrok razvoda Bila i Melinde.

Ono što je ovu priču učinilo neobičnom jeste činjenica da su dvoje nekadašnjih partnera uspeli da održe bliskost decenijama nakon završetka ljubavne veze, uz dogovor koji je, prema tadašnjim izveštajima, bio poznat i Gejtsovoj supruzi.

NJihova priča ostala je jedan od zanimljivijih primera neobičnih odnosa među poznatim ličnostima, ali i podsetnik da se pojedine ljubavne veze, čak i kada se završe, mogu pretvoriti u prijateljstva koja traju godinama.

(Stil)

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