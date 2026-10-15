BILA JE BOMBA DEVEDESETIH, A NIKOLAS KEJDŽ JE BIO LUD ZA NJOM! Ipak, srce je poklonila muškarcu sa kojim je skoro 40 godina u braku

Decenijama osvaja publiku svojim talentom i upečatljivim ulogama. Ipak, iza holivudske karijere krije se i ljubavna priča koja odoleva vremenu, brak sa muzičarem Dejvidom Aleksisom.

Od devojke koja je sa samo 16 godina otišla u Los Anđeles da ostvari glumački san, do zvezde kultnih serija „Tvin Piks“ i „Riverdejl“, "Gossip Girl" Mejčen Emik izgradila je karijeru koja traje decenijama. I dok je publika pamti po njenoj lepoti i upečatljivim ulogama, njen privatni život obeležila je ljubavna priča koja traje još od mladosti.

Postoje glumice koje publika pamti po jednoj ulozi, ali i one koje uspevaju da decenijama ostanu prepoznatljive, čak i kada se generacije gledalaca smenjuju. Među njima je Mejčen Emik, američka glumica koja je početkom devedesetih postala jedno od poznatih lica televizije, a mnogo godina kasnije osvojila novu generaciju gledalaca u seriji „Riverdejl“.

Njena priča počela je daleko od holivudskog glamura, u gradu Sparks, u Nevadi. Rođena je 12. decembra 1970. godine, a odrastala je u porodici koja je podsticala njena umetnička interesovanja. Otac joj je bio muzičar, pa je odmalena bila okružena kreativnošću. Učila je da svira nekoliko instrumenata, a istovremeno se bavila različitim plesnim stilovima.

Ipak, nije želela da ostane samo devojka sa talentom i velikim snovima. Još kao tinejdžerka odlučila je da pokuša da pronađe svoje mesto u svetu zabave. Godine 1987, sa svega 16 godina, otišla je u Los Anđeles kako bi započela karijeru. Bio je to veliki korak za devojku koja je tek ulazila u odrasli život, ali upravo tamo počela je da gradi put ka slavi.

„Tvin Piks“ joj je promenio život

Pre nego što je postala poznato televizijsko lice, Mejčen je radila kao model i pojavila se u manjim televizijskim projektima. Prekretnica je stigla 1990. godine, kada je dobila ulogu Šeli Džonson u kultnoj seriji Dejvida Linča „Tvin Piks“.

Šeli je bila mlada konobarica čiji je život obeležen nasilnim brakom, a lik je zahtevao da glumica istovremeno prikaže ranjivost, strah i želju za drugačijim životom. Ona je uspela da od nje napravi mnogo više od još jednog lepog televizijskog lica.

„Tvin Piks“ je postao fenomen koji je pomerio granice televizijske drame. Neobična atmosfera, mračne tajne malog grada i misteriozna smrt Laure Palmer privukli su milione gledalaca, a glumci iz serije postali su deo pop-kulturne istorije.

Mejčen je reprizirala ulogu Šeli i u filmu „Twin Peaks: Fire Walk with Me“ iz 1992. godine, a zatim se vratila u svet Dejvida Linča u nastavku „Twin Peaks: The Return“ iz 2017.

Njena karijera, međutim, nije se završila na jednom kultnom projektu. Igrala je u filmovima „Sleepwalkers“ i „Dream Lover“, a tokom godina pojavljivala se i u serijama „Gilmore Girls“, „ER“ i „Witches of East End“i "Gossip Girl"

Nova publika upoznala ju je kroz „Riverdejl“, gde je od 2017. do 2023. igrala Alis Kuper, majku Beti Kuper. Za razliku od mlade Šeli, Alis je bila složen i često nepredvidiv lik, što je glumici omogućilo da pokaže drugačiju stranu svog talenta.

Tako je žena koju su mnogi upoznali još početkom devedesetih uspela da ostane prisutna i u potpuno drugačijem televizijskom vremenu.

Kako je osvojila Holivud i Nikolasa Kejdža

Kada se govori o Mejčen Emik, često se u prvi plan stavljaju njena lepota, plava kosa i izgled koji je savršeno odgovarao televizijskim standardima devedesetih. Ipak, njena karijera nije se oslanjala samo na fizički izgled. Uspevala je da igra žene koje deluju krhko, ali iza te spoljašnje nežnosti kriju složene emocije, tajne i unutrašnju snagu.

Upravo zbog toga zanimljiva je i priča o njenom mestu u holivudskom svetu tog vremena, u kojem su se mlade glumice često suočavale sa pritiskom da budu istovremeno lepe, uspešne i neprestano prisutne u javnosti.

Nikolas Kejdž je, naime, početkom osamdesetih gradio sopstvenu karijeru, dok je Amik tek 1987. stigla u Los Anđeles, a širu prepoznatljivost stekla nekoliko godina kasnije. Zanimljiva je priča koju je podelila sa gledaocima u emisiji "LiveKellyandMark" kako je upoznala Nikolasa Kendža. U tržnom čentru na pokretnim stepenicama, kada joj se uredno predstavio i tražio njen broj. U tom trenutku nije znala ko je on, ali bilo joj je simparično kada joj je nekoliko godina kasnije spomenuo da su se već upoznali, rekavši "Jurio sam te po Beverli centru" A onda su 1994. godine glumili u filmu "Trapped in Paradise".

Ljubav koja traje duže od holivudskih romansi

Dok su mnoge zvezde devedesetih prolazile kroz turbulentne veze i razvode, Mejčen je svoj privatni život uglavnom držala podalje od skandala.

Njen suprug je Dejvid Aleksis, muzičar sa kojim je godinama bila u vezi pre nego što su se venčali. Par ima dvoje dece, sina Silvestera i ćerku Minu, koja se takođe bavi muzikom.

Njihova ljubavna priča počela je još dok je ona bila mlada, a brak su sklopili 16. decembra 1995. godine.Dugotrajna veza predstavlja jedan od najzanimljivijih aspekata njenog privatnog života, dok se njena profesionalna karijera menjala, porodica je ostala važan deo njenog sveta.

Ćerka Mina krenula je umetničkim putem, baš kao i roditelji, a muzika je ostala važna porodična veza. To i nije iznenađujuće, s obzirom na to da je Mejčen Emik odrasla uz oca muzičara, a i sama je odmalena učila da svira različite instrumente.

(Stil)

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