Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BILA JE OLIČENJE MISTERIOZNOSTI I GLAMURA: Životna priča jedne od najlegendarnijih italijanskih glumica ikad

Silvana Mangano bila je jedna od najtajanstvenijih žena evropske kinematografije, simbol italijanske lepote, ali i unutrašnje krhkosti skrivene iza snažne pojave.

1767097162_profimedia-0017378880.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Silvana Mangano je rođena 1930. godine u Rimu, u skromnoj porodici sicilijansko-engleskog porekla. Detinjstvo joj nije bilo lako – rat, siromaštvo i rana potreba za samostalnošću oblikovali su njen karakter i učinili je ozbiljnom i povučenom već u mladosti. Kao tinejdžerka bavila se plesom i modelingom, a sudbinski preokret desio se 1949. godine kada je pobedila na izboru za Mis Rima.

Prava eksplozija slave dogodila se filmom Gorka riža (Riso Amaro), u kojem je njena senzualna, ali snažna pojava postala simbol posleratne Italije. Silvana nije bila samo lepa – imala je magnetsku tišinu, pogled pun unutrašnjih borbi i dostojanstvo koje je osvajalo publiku. Upravo ta kombinacija učinila ju je miljenicom velikih reditelja poput Lukina Viskontija, Pjera Paola Pasolinija i Vitorija de Sike. Ipak, za razliku od mnogih diva tog vremena, nikada nije jurila slavu; ona ju je podnosila, često s nelagodom.

LJubavni život Silvane Mangano bio je obeležen snažnom, ali kompleksnom vezom sa jednim od najmoćnijih producenata italijanskog filma – Dinom De Laurentisom. Upoznali su se dok je njena karijera bila u usponu, a venčali su se 1949. godine. NJihov brak trajao je više od četiri decenije i iz njega je rođeno četvoro dece. Iako su delovali kao moćan par italijanske kinematografije, njihov odnos bio je daleko od bajke. Dino je bio ambiciozan, dominantan i potpuno posvećen poslu, dok je Silvana sve više osećala teret slave i javnog života.

Postepeno se povlačila iz centra pažnje, birajući uloge pažljivo i retko. Majčinstvo joj je postalo važnije od karijere, a privatnost svetinja. U kasnijim godinama života borila se sa depresijom i usamljenošću, posebno nakon što su se ona i De Laurentis razdvojili. Ipak, nikada nije govorila loše o prošlosti – nosila ju je tiho, dostojanstveno, gotovo aristokratski.

Silvana Mangano preminula je 1989. godine, ostavivši iza sebe filmove koji i danas odišu emocijom i stilom. Bila je žena kontrasta: snažna i krhka, slavna i povučena, glamurozna i duboko ljudska. NJena lepota nije bila samo u izgledu, već u tišini kojom je govorila više od hiljadu reči. U svetu koji je često tražio spektakl, ona je ostala simbol suptilnosti, unutrašnje borbe i večne elegancije.

Preminula je 16. decembra 1989. godine u Madridu od raka pluća. Bolest je dugo skrivala od javnosti, a u skladu sa njenom povučenom prirodom, i poslednje dane provela je daleko od reflektora i medijske pažnje.

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas