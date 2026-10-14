Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BILA JE ROĐAKA NIKOLE TESLE, A TO JOJ JE PROMENILO ŽIVOT! U školi su joj poklanjali ocene, a onda je stigao poziv koji nije očekivala

Nekadašnja proslavljena manekenka Slađana Tesla (53) pronađena je mrtva u utorak u svom stanu na Novom Beogradu.

1791972037_Screenshot--97-.png
Foto: Jutjub Printskrin/PRVA
Oglas

Manekenka Slađana Tesla je devedesetih godina postala poznata u modnom svetu, a svoju karijeru, kako je govorila, nikad nije gradila na prezimenu svog rođaka Nikole Tesle.

Bila je u rodbinskoj vezi sa Nikolom Teslom (njegovim bratom/stricem po rodoslovu) i često je isticala fizičku sličnost sa njim, kao i interesovanje za metafiziku i prirodne zakone.

Ponosna na poreklo i gene

Iako joj prezime u karijeri nije previše pomoglo, učinilo je da ko god vidi reč "Tesla" mora da priupita nešto.

Slađana je bila vrlo ponosna na činjenicu da u sebi nosi gene takvog izumitelja, za koga zna apsolutno čitav svet, o čemu je nedavno govorila za Telegraf.

Kako je saznala za konekciju sa stablom Tesle

- Saznala sam za konekciju tako što su ljudi iz više udruženja koja se bave Teslinim drvetom videli neki moj intervju i pozvali me, uzeli sve moje podatke i našli liniju. Mada sada mogu da kažem da se sva tri drveta prilično razlikuju. Po jednom drvetu sam direktno potomak njegovog brata od strica. To je divno, meni je toliko drago i baš uživam u tome, osećam se posebno - navela je Slađana za Telegraf.rs nedavno.

Krvnu vezu sa velikim naučnikom potvrdili su joj, pored fizičkog izgleda, i zainteresovanost za metafiziku.

- Ja sam se zapitala kako je moguće da sam ja potpuni društvenjak, interesuju me društvene nauke, istorija, jezici... Iz fizike su mi poklanjali ocene jer je bilo sramota da jedan Tesla ima lošu ocenu iz fizike. Međutim, desilo se da sam se zainteresovala za metafiziku, što i dan-danas izučavam. Počela sam da čitam o tome i u jednom momentu mi je samo kliknulo i rekla sam: "Evo ga Tesla u meni." Počela sam da izučavam i čitam o prirodnim zakonima, energiji i ljubavi i to su sada moja interesovanja. Tada sam znala da je to to. Osim profila, jagodica i ličanske građe, našla sam još jednu sličnost - objasnila je tada sada pokojna manekenka.

Pronađena mrtva u stanu

Prema nezvaničnim informacijama, Tesla je živela sama, a komšije je nisu videle nekoliko dana. Nakon što je iz njenog stana počeo da se širi neprijatan miris, stanari su obavestili upravnika zgrade, koji je potom pozvao policiju.

Po dolasku na lice mesta, nadležne službe su ušle u stan i zatekle telo.

(Telegraf / MONDO)  

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas