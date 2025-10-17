BIVŠI MUŽ BRITNI SPIRS IZNEO TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN POP ZVEZD: "Povlačila je debele bele linija sa stola dok je dojila naše sinove. Molio sam je da prestane, gađala me je čašom"

Kevin Federlajn je izneo optužbe da je Britni Spirs koristila kokain 2006. godine tokom dojenja njihove dece

Memoari Kevina Federlajna, bivšeg supruga Britni Spirs, još nisu ugledali svetlost dana, ali ono što će se naći među koricama knjige iz dana u dan puni tabloide. Nekadašnji supružnik kontroverzne pop princeze izneo je šokantne tvrdnje o njihovom braku i otkrio da je pravi razlog razvoda zavisnost Britni Spirs od narkotika.

Bivši muž Britni Spirs izneo je ovu optužbu u svojoj nadolazećoj autobiografiji "You Thought You Knew", iz koje je Us Weekly objavio delove. Britni je prethodno žestoko negirala njegove tvrdnje putem društvenih mreža.

Prema njegovim rečima, incident se dogodio 2006. godine na žurci povodom objavljivanja njegovog albuma "Playing With Fire", iako mu je Britni ranije te večeri rekla da ostaje kod kuće sa njihovim sinovima - Šonom Prestonom (danas 19) i Džejdenom (18).

Federlajn je opisao kako ga je po dolasku u klub dočekao Britnin otac Džejmi Spirs, koji je, zabrinutog izraza lica, pokazao prema njegovoj garderobi i time mu dao do znanja da Britni zapravo nije ostala kod kuće.

"Video sam je kako povlači debele linije sa stola"

Kada je njegov telohranitelj otvorio vrata, Federlajn je, kako tvrdi, zatekao Britni kako sedi za niskim stolom zajedno sa svojim bratom Brajanom, agentom Džejsonom Trovikom i neimenovanom glumicom čija je karijera tada tek počinjala.

"Prvo što sam video bilo je kako Britni i ta mlada glumica povlače debele linije kokaina sa stola. Obe su nosile bizarne perike - Britnina je bila električno plava. Bilo je nestvarno. Nisu čak ni pokušale da to sakriju", napisao je Federlajn.

Tvrdi da je bio šokiran što njegova tadašnja supruga koristi drogu dok još doji Prestona i Džejdena, koji su tada imali samo 13 meseci i 1 mesec. Kasnije te večeri, navodno ju je privatno zamolio:

"Molim te, nemoj da ideš kući i dojiš decu ovakva. Pozovi mamu ili nekoga. Moramo da uzmemo formulu. Ne možeš ovako."

Britni je, prema njegovim tvrdnjama, reagovala burno - bacila mu je piće u lice pred svima i besno napustila zabavu.

"To je bila kap koja je prelila čašu. Dojenje u takvom stanju i njena reakcija - to nas je uništilo", napisao je.

Ubrzo nakon toga, Federlajn je angažovao advokata da Britni pošalje zvanično pismo kojim zahteva da prestane sa dojenjem. Samo nekoliko dana kasnije, Britni je angažovala advokaticu Lauru Vaser i podnela papire za razvod, nakon dve godine braka.

NJegove tvrdnje izazvale su burnu reakciju Britni, koja je putem Instagrama optužila bivšeg muža za "gaslajtovanje". Pevačica je u emotivnoj objavi na Instagramu napisala da se oseća poniženo zbog narušenog odnosa sa sinovima i da je "uvek molila i vapila da bude deo njihovih života".

"U poslednjih pet godina jednog sina sam videla samo na 45 minuta", istakla je.

Britni je poručila da od sada ona određuje kada će moći da je posećuju.

"Imam i ja svoj ponos. Od sada ću im ja javljati kada sam dostupna", napisala je.

Takođe je istakla da su "dečaci uvek svedočili nepoštovanju koje im je njihov otac pokazivao prema njoj" i dodala da su navodi u Federlajnovoj knjizi "bele laži koje idu pravo u banku, a jedina koja zaista ispašta sam ja".

"Noću je stajala na vratima dečje sobe sa nožem u ruci"

Federlajn u memoarima iznosi i druge tvrdnje - poput one da su njihovi sinovi tokom tinejdžerskih godina prestali da žele da posećuju majku jer su se plašili njenih neobičnih ponašanja, uključujući situacije kada su je navodno viđali kako noću stoji na vratima njihove sobe sa nožem u ruci.

On se u knjizi osvrće i na noć 2008. godine kada je Britni, nakon odbijanja da mu preda decu, završila na prinudnom psihijatrijskom zadržavanju, što je bio početak njenog čuvenog starateljstva koje je trajalo 13 godina.

Federlajn u knjizi izražava zabrinutost zbog njenog trenutnog stanja nakon ukidanja starateljstva i tvrdi da je pokret #FreeBritney, iako dobronameran, imao i negativne posledice jer su se mnogi profesionalci povukli iz straha od javnog linča.

Britni odgovorila na optužbe kroz svoje memoare

Britni u sopstvenim memoarima iz 2023. godine "The Woman In Me" negira zavisnost od alkohola i teških droga, ali priznaje da je koristila Adderall i prolazila kroz ozbiljnu postporođajnu depresiju tokom razvoda i borbe za starateljstvo.

Par se venčao 2004. godine nakon vrtoglavog romantičnog odnosa, ali se brak raspao 2006, a razvod je finalizovan 2007. Federlajn je dobio puno starateljstvo nad decom. NJihov odnos sa majkom poslednjih godina bio je napet - sinovi su se 2023. preselili na Havaje, ali su je za Božić iznenadili posetom.

Federlajnova knjiga izlazi 21. oktobra i, kako je najavljeno, otkriva "izuzetno intimne i transparentne detalje" njihovog braka. Britnin tim poručio je za Daily Mail da je pevačici fokus isključivo na dobrobiti njihove dece i da neće javno uzvraćati kako bi očuvala makar deo odnosa sa sinovima.

(Blic Žena)

