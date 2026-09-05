BLISKI PRIJATELJI OTKRILI SVE: Otkriven plan princa Vilijama i Kejt Midlton za Harija i Megan!

Britanski mediji izveštavaju o pritiscima na Vilijama da se pomiri sa Harijem, dok oni ostaju posvećeni svojim obavezama.

Povratak princa Harija i Megan Markl u Veliku Britaniju pokrenuo je lavinu nagađanja – od toga gde će živeti i koju će školu pohađati njihova deca, do pitanja koje možda izaziva i najveću pažnju: šta će se dogoditi kada se ponovo nađu tako blizu princu Vilijamu i princezi Kejt?

Dok deo britanske javnosti smatra da bi braća konačno morala da pronađu način da prevaziđu godine sukoba, izvori bliski princu i princezi od Velsa tvrde nešto sasvim drugačije. Ako je verovati njihovim rečima, fizička blizina neće promeniti gotovo ništa, a Vilijam i Kejt nemaju nameru da naprave prvi korak.

Povratak Harija i Megan postao glavna tema u Britaniji

To je gotovo jedino o čemu mnogi žele da razgovaraju otkako su princ Hari i Megan pre dve nedelje obavestili nekolicinu njima naklonjenih medija da napuštaju Kaliforniju i vraćaju se u Britaniju, šest godina nakon što su napustili kraljevske dužnosti kako bi sreću potražili u Severnoj Americi.

Kotsvolds, gde je par ranije iznajmljivao seosku kuću, smatra se njihovim najverovatnijim odredištem, a ponekad se čini kao da gotovo da nema osobe na području od oko 2.000 kvadratnih kilometara, koje se prostire kroz šest engleskih grofovija, a koja mi se nije javila sa navodno ekskluzivnim informacijama o tome gde se Saseksi nalaze.

Ako su Hari i Megan mislili da je Los Anđeles prestonica tračeva, neka sačekaju da provedu nekoliko nedelja među stanovnicima ruralnih delova Oksfordšira i Glosteršira!

Da li će Vilijam morati da pruži ruku pomirenja?

Dvoje ljudi koji su odlučni da ignorišu veliki povratak Megan i Harija jesu njegov otuđeni brat i snaja, princ i princeza od Velsa.

Mnogi veruju da ovakva situacija ne može da traje, dok se princ Vilijam suočava sa sve većim pritiskom da Hariju pruži ruku pomirenja.

Ričard Kej za Daily Mail izneo je ubedljiv stav da Vilijam ne može zauvek da ignoriše mlađeg brata.

„U jednom trenutku moraće da stupe u kontakt, jer ne mogu zauvek da izbegavaju jedni druge“, rekao je Kej i dodao:

„Pretpostavljam da bi prvo trebalo da dođe do privatnog sastanka Harija i Vilijama, a verovatno i Kejt i Megan, na kojem bi mogli da dogovore neku vrstu zvaničnog stava. Čak i ako bi se u javnosti sve svelo na rukovanje i osmehivanje, trebalo bi makar da pokažu da postoji neka vrsta javnog pomirenja između njih.“

Kej smatra da se ne sme dozvoliti da otuđenost traje nedeljama ili mesecima.

„Javnost to neće prihvatiti. Vilijam zna da njegova odgovornost prema monarhiji, odnosno instituciji, mora da bude na prvom mestu, tako da će morati da ostavi po strani sve lične nesuglasice.“

„Pritisak na Vilijama i Kejt je nepravedan“

Pritisak koji se vrši na Vilijama i Ketrin nepravedan je i pogrešan, bar tako vlada mišljenje u britanskim medijima.

"Hari i Megan su se prema njima ponašali užasno i oni ne bi trebalo da osećaju nikakvu obavezu da popravljaju odnose. Saseksi su ih izdali i vređali ne samo tokom intervjua kod Opre Vinfri, već i u svojoj Netfliksovoj seriji, Harijevim memoarima „Spare“, kao i u naizgled beskrajnom nizu intervjua koje je Hari davao", ističe Ričard.

Prijatelj Vilijama i Kejt tvrdi da se njihov stav neće promeniti

Prijatelj princa Vilijama i princeza Kejt rekao je Ričardu Idenu, novinaru Dejli Mejla, da će oni nastaviti da ignorišu Sasekse.

„Nema nikakve razlike da li su Hari i Megan u Oksfordširu, Kaliforniji ili Timbuktuu. Vilijam i Ketrin nastaviće svoj život posvećen javnoj službi. Nameravaju da vode sopstvenim primerom“, rekao mu je njihov prijatelj.

Portparol Kensingtonske palate odbio je da komentariše ove navode.

(Stil)

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