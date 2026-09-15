BOJA SLONOVAČE I ČIPKA ZA SAVRŠEN SPOJ: Devojka Bred Pita pokazala modnu kombinaciju vrednu pažnje (FOTO)

Lepa manekenka nije žalila novac, pa je njena odevna kombinacija privukla pažnju svih ljubiteljki mode

Ines de Ramon, devojka Breda Pita, privukla je sve poglede na finalu muškog US Opena, gde se pojavila u romantičnoj kombinaciji sa upečatljivom bluzom i farmerkama.

Bred Pit i Ines de Ramon još jednom su pokazali da umeju da spoje opušten stil sa dozom glamura. Par je zajedno prisustvovao muškom finalu US Opena u NJujorku, a ovog puta u centru pažnje bila je Inesina efektna modna kombinacija.

Ines je za ovu priliku odabrala bluzu u boji slonovače brenda Ermanno Scervino ukrašenu raskošnim cvetnim vezom, čipkastim detaljima i veoma neobičnim izrezima na ramenima.

Cene elegantnih bluza Ermanno Scervino kreću se od 1.200 do 2. 500 evra. Uz to ona je ponela i prelepu torbu brenda Kate Spade čija cena ide od 450 do 750 evra.

Romantičan izgled dodatno su ublažile klasične plave farmerke, zbog kojih kombinacija nije delovala previše formalno. Tamnu kosu nosila je blago skupljenu unazad, dok su joj nežni pramenovi uokvirivali lice, ostavljajući detaljima na bluzi da budu u prvom planu.

Par je delovao veoma opušteno dok su razgovarali pre nego što su zauzeli svoja mesta i posvetili se meču.

Cvetna bluza Ines de Ramon privukla je posebnu pažnju

Najzanimljiviji detalj Inesine bluze svakako je bio neobičan izrez. Uske trake cvetne čipke povezivale su deo nalik kragni sa vezom ukrašenim prednjim delom bluze.

Otvoreni kroj ostavio je ramena potpuno otkrivena, dok su nežni cvetovi u svetloružičastim tonovima i zeleni listovi uneli diskretan kolorit u tkaninu boje slonovače. Naborani, talasasti rubovi na rukavima i donjem delu dodatno su naglasili nežan i romantičan karakter komada.

Kako ne bi zasenila upečatljivu bluzu, Ines je ostatak stajlinga svela na minimum. Uz farmerke je ponela malu torbu svetle boje sa zlatnim lancem.

Bred Pit se, s druge strane, odlučio za znatno ležerniju kombinaciju – košulju u sivo-plavoj nijansi, kačket okrenut unazad i naočare pilotskog oblika sa zlatnim okvirom. Izgled je upotpunio zlatnom ogrlicom i ručnim satom.

Zajedno su napravili savršen balans između elegantnog i opuštenog, dok je Inesina dekorativna bluza bila detalj koji je najviše privlačio pažnju.

Ines de Ramon sve više privlači pažnju svojim stilom

Iako je njena veza sa Bredom Pitom dodatno povećala interesovanje javnosti za njen stil, Ines je i pre veze sa holivudskim glumcem bila povezana sa svetom luksuza.

Radila je kao izvršna direktorka u losanđeleskom brendu nakita Anita Ko, a njena profesionalna veza sa ovom kompanijom bila je primećena i kroz Bredove modne izbore.

Tokom kampanje brenda De'Longhi iz 2025. godine, glumac je nosio nakit upravo ovog brenda, što je protumačeno i kao diskretna podrška kompaniji u kojoj njegova partnerka radi.

U međuvremenu, Inesin garderober sve češće privlači pažnju – od elegantnih večernjih izdanja do romantičnih dnevnih kombinacija.

Na Rolan Garosu ranije ovog leta, pojavila se u krem haljini sa vezom, koju je kombinovala sa kožnom jaknom u maslinastoj nijansi. Izgled je upotpunila naočarima za sunce i krem torbom Chloé Paddington.

I tada je pokazala sličan osećaj za kombinovanje nežnih materijala sa strukturiranijim komadima.

NJeno najnovije izdanje za teniski meč prati istu formulu: upečatljiv i romantičan komad kombinovala je sa svakodnevnim farmerkama, čime je postigla efekat nenametljive elegancije.

Bred Pit i Ines de Ramon: ljubav čuvaju od očiju javnosti

Bred Pit i Ines de Ramon u vezi su od kraja 2022. godine, ali su svoj debi na crvenom tepihu kao par imali tek na Filmskom festivalu u Veneciji 2024.

Od tada su se zajedno pojavljivali na filmskim premijerama i sportskim događajima, ali uglavnom nastoje da svoj privatni život zadrže daleko od javnosti.

NJihov dolazak na US Open bio je još jedna prilika da provedu vreme zajedno van filmskih premijera i glamuroznih događaja. Fotografije sa tribina zabeležile su ih kako razgovaraju, drže se za ruke i zajedno prate dešavanja na terenu.

Iako Bred Pit retko govori detaljno o njihovoj vezi, glumac se ranije osvrnuo na pažnju koju privlače njihova zajednička pojavljivanja.

Šta je Bred Pit rekao o vezi sa Ines de Ramon?

U intervjuu za magazin GQ 2025. godine, Bred je upitan da li je njihovo pojavljivanje na Velikoj nagradi Velike Britanije prethodnog leta bilo namerno osmišljeno kako bi svoju vezu predstavili javnosti.

Glumac je odbacio takvu ideju i objasnio da bi bilo iscrpljujuće kada bi svoj privatni život posmatrao na taj način.

NJegov odgovor možda najbolje opisuje odnos koji privlači veliku pažnju javnosti svaki put kada se zajedno pojave u javnosti:

- Ne, život se jednostavno razvija. Veze se razvijaju.

(Glossy)

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