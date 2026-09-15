SIN ANĐELINE I BREDA SE ZVANIČNO ODREKAO OČEVOG PREZIMENA: To je uradila i ćerka Šajlo, dok Vivijen i Zahara još uvek čekaju odluku suda

Medoks više nije Pit, već samo Džoli, a odluka o promeni prezimena usledila je 10 godina nakon stravičnog incidenta.

Medoks, 25-godišnji sin Anđeline Džoli i Breda Pita, i zvanično se odrekao očevog prezimena. Sud u Los Anđelesu u ponedeljak je odobrio njegov zahtev da promeni ime iz Madoks Čivan Džoli-Pit u Madoks Čivan Džoli.

Zahtev je podneo 28. maja, a predstavnik Breda Pita tada nije želeo da komentariše njegovu odluku. Promena prezimena sada je i zvanično potvrđena sudskim dokumentima, piše "People".

Nije jedini koji je izbacio Pit iz prezimena

Inače, Medoks je drugo dete bivšeg para koje je i zvanično promenilo prezime. Podsetimo, Anđelina Džoli (51) i Bred Pit (62), koji su se razišli 2016. godine, a pored Madoksa imaju još petoro dece: Paksa (22), Zaharu (21), Šajlo (20) i 18-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

NJegova sestra Šajlo, rođena kao Šajlo Nuvel Džoli-Pit, zvanično je postala Šajlo Džoli u avgustu 2024. Zahtev za promenu prezimena predala je 27. maja iste godine, na svoj 18. rođendan.

I neka druga deca Anđeline Džoli i Breda Pita već su se u javnosti predstavljala bez očevog prezimena. Vivijen je u maju 2024. u programu brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", na kom je radila kao asistentkinja svoje majke, navedena kao Vivijen Džoli.

U julu je i zvanično zatražila promenu prezimena, navodeći "lične razloge". Ročište o njenom zahtevu zakazano je za 2. novembar.

Zahara je takođe izostavila očevo prezime na svečanosti na fakultetu 17. maja ove godine. Iako je u zvaničnom programu bila navedena kao Zahara Marli Džoli-Pit, na pozornici su je predstavili kao "Zaharu Marli Džoli".

U junu je podnela zvanični zahtev za promenu prezimena, a ročište je zakazano za 28. septembar.

Medoks se i pre zvanične promene prezimena u poslovnom okruženju predstavljao samo s majčinim prezimenom. U februaru je na odjavnoj špici majčinog filma "Couture" potpisan kao Medoks Džoli. Na filmu je radio kao pomoćnik reditelja.

Izvori bliski Džolijevoj i Pitu različito gledaju na situaciju

Izvor blizak Bredu Pitu u julu je tvrdio da je udaljavanje dece od glumca posledica dugogodišnjeg narušavanja njegovog odnosa s njima.

"Ovo je ishod dugotrajne kampanje otuđivanja dece. Stvarnost je neverovatno tužna, ali nije iznenađujuća nakon godina u kojima je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice", rekao je.

Izvor blizak Andželini Džoli ponudio je sasvim drugačiju verziju priče.

"Kada bi ljudi znali celu istinu, imali bi više saosećanja prema deci i više bi ih poštovali. To što ne govore loše o ocu i ne iznose detalje u javnost samo pokazuje njihovu pristojnost", poručio je.

Deset godina od incidenta u privatnom avionu

Podsetimo, Medoksova zvanična promena prezimena dogodila se deset godina nakon incidenta u privatnom avionu koji je prethodio raspadu braka njegovih roditelja. Izvori su ranije tvrdili da je Pit 14. septembra 2016. tokom leta navodno bio "verbalno nasilan" i "fizički agresivan" prema jednom od dece, čemu su navodno svedočila i ostala deca.

Pit je nakon incidenta bio predmet istrage zbog sumnje na zlostavljanje deteta. FBI nije podigao optužnicu protiv njega, a istraga nadležne službe za zaštitu dece u Los Anđelesu takođe je završena bez utvrđenog zlostavljanja.

Andželina Džoli podnela je zahtev za razvod pet dana nakon incidenta, a njihov razvod je pravosnažno okončan u decembru 2024. godine. "Nikada se nije u potpunosti razumelo šta je tačno dovelo do njene odluke o razvodu niti šta se sve događalo u godinama nakon toga", rekao je u ponedeljak izvor blizak glumici.

"Deset godina je ćutala kako ne bi ocrnila oca svoje dece. Zadržala je dostojanstvenu tišinu čak i kada su je napadali dezinformacijama", dodao je.

Izvor blizak Pitu tvrdi da je njegova komunikacija s decom trenutno veoma ograničena. "To je tragedija", zaključio je.

(Mondo)

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