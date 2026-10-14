BORBA HALE BERI ZA STARATELJSTVO NAD SINOM: Bivši muž je optužio za nasilje

Borba Hali Beri za starateljstvo poprimila je nove razmere nakon što je njen bivši suprug Olivije Martinez izneo optužbe da je ona fizički zlostavljala njihovog trinaestogodišnjeg sina Masea.

Hale je optužena da je davila sina tokom svađe u svom domu 26. septembra. Olivije je takođe tvrdio da mu je ona u prošlosti upućivala komentare na rasnoj osnovi, što je glumica pred sudom negirala, prenosi britanski Hello.

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Hale Beri je u sudskom podnesku, do kojeg je došao magazin "People", iznela svoje protivljenje navodima bivšeg supruga da se Maseo pojavi na sudu i svedoči o spornoj noći. Tvrdila je da Olivije, sa kojim je bila u braku od 2013. do 2015. godine, namerno zanemaruje izjave njenog partnera Van Hanta – koji je bio prisutan tokom incidenta – kao i izjavu njene ćerke Nale Obri. Hali je dodala da je Maseo „dete kojem su sugerisali šta da kaže i kojim se manipuliše” i da ne bi trebalo da svedoči na sudu.

- Van Hant je bio fizički prisutan tokom incidenta i jedini je odrasli svedok sa strane koji je posmatrao sporne događaje - navela je ona.

- Nala Obri živi sa Hali i Maseom praktično tokom celog Maseovog života i u jedinstvenom je položaju da posmatra njihov odnos, porodičnu dinamiku i način na koji Hali obavlja roditeljsku ulogu tokom niza godina. Umesto da prihvati svedočenja ovih osoba koje imaju neposredna lična saznanja, Olivije odbacuje njihova zapažanja, a istovremeno pridaje veći značaj iskazu neurodivergentnog trinaestogodišnjeg deteta, koje je poslednje dve nedelje provelo uglavnom pod Olivijevim nadzorom i sa kojim je on, kako sam priznaje, razgovarao o optužbama, sudskom sporu i njegovom predstojećem svedočenju.

Olivijeov odgovor

Advokat francuskog glumca je u izjavi za magazin „Pipl” (People) negirao da otac manipuliše Maseom.

- Odlučno odbacujemo takve navode. Dete je ovde glavna žrtva. Žrtve zlostavljanja trebalo bi da imaju mogućnost da svedoče o zlostavljanju kojem su bile izložene. Nismo iznenađeni što suprotna strana ne želi da dete, Maseo, svedoči. Čini se da suprotna strana strahuje od onoga što bi dete moglo da kaže - rekao je advokat.

Prema ranijim sudskim dokumentima, Olivije je iznela stav da bi Maseo „trebalo da ima priliku da se njegov glas čuje u vezi sa onim što je doživeo te noći”, te da bi mu se, ukoliko bi mu ta prilikova bila uskraćena, „oduzela volja da u budućnosti prijavljuje probleme ili potencijalno zlostavljanje”.

Nala brani svoju majku

Nala, Halina osamnaestogodišnja ćerka koju deli sa bivšim partnerom, Gabrijelom Obrijem, branila je svoju majku u izjavi podnetoj sudu, objašnjavajući da je Hale posvećena majka.

- Nikada nisam videla da moja mama udara, šamara, davi, hvata ili fizički zlostavlja Masea na bilo koji način.

Ponovno rasplamsavanje bitke za starateljstvo

Nakon pomenutih navoda, Olivije je zatražio isključivo starateljstvo nad Maseom, čime je ponovo pokrenuta višegodišnja pravna borba oko starateljstva koja je usledila nakon rastanka ovog para 2015. godine. Prethodno su, nakon što je razvod okončan 2023. godine, postigli dogovor o ravnopravnom starateljstvu. Hali je u izjavi za sud odbacila Olivijeve tvrdnje, navodeći:

- Nikada nisam fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala Masea. Ja sam žrtva porodičnog nasilja i pomažem žrtvama porodičnog nasilja... Nisam počinilac nasilja. Nikada ne bih naudila našem detetu.

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