BRED PIT IMA 62, A IZGLEDA KAO DA MU JE 25 GODINA: Ovako nešto naše deke nikada ne bi obukle (FOTO)

Bred Pit stigao je u „Paramountove“ studije u Los Anđelesu na posebnu projekciju svog novog filma „Heart of the Beast“, a zatim se pridružio reditelju Dejvidu Ejеpom na pozornici, gde su odgovarali na pitanja publike.

Možete li da zamislite da su naše deke nekada nosile pocepane farmerke i isprane dukserice? Teško. Nekada su muškarci u šezdesetim godinama nosili pleteni džemper, košulju, pantalone na crtu i cipele koje su verovatno bile starije od njih. Danas? Dovoljno je pogledati Breda Pita.

Oskarovac je zakoračio u 62. godinu života, a oblači se kao da su mu farmerke upravo ispale iz ormara nekog dvadesetogodišnjaka – i, mora se priznati, odlično mu stoje.

Pit se ovih dana pojavio u „Paramountovim“ studijima u Los Anđelesu na posebnoj projekciji svog novog filma „Heart of the Beast“. U plavoj „Maison Margiela“ dukserici sa belim tragovima nalik mrljama od boje, pocepanim farmerkama sa zakrpama, tamnoplavoj kapi, zelenim patikama i naočarima izgledao je kao da je krenuo na koncert omiljenog benda, a ne na promociju jednog od najiščekivanijih filmova godine.

Foto: Profimedia/ Jesse Grant, Getty images

Nakon projekcije, Bred se vratio na pozornicu, gde je zajedno sa rediteljem Dejvidom Ejером odgovarao na pitanja publike. Društvo im je pravio i četvoronožni glumački partner Uber, pas koji u filmu, koji u bioskope stiže 25. septembra, glumi Pitovog borbenog psa Odina.

„Heart of the Beast“ donosi priču o bivšem pripadniku specijalnih jedinica koji nakon avionske nesreće ostaje zarobljen u surovoj aljaškoj divljini, a jedini saveznik mu je njegov pas.

Dok glumac poslednjih dana obilazi filmske događaje, čini se da njegova partnerka Ines de Ramon ipak više voli događaje sa malo više adrenalina. Par je tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u fudbalu zajedno viđen na utakmicama, uključujući i one na kojima su bodrili Španiju.

Njena karijera vezana je za luksuzni nakit – radila je u „Kristisu“ i „de Grisogono“, a bila je i potpredsednica losanđeleske kompanije „Anita Ko Jewelry“. Uz poslovnu karijeru ima i sertifikat iz integrativne nutricionistike, zbog čega se u medijima ponekad opisuje i kao sertifikovani zdravstveni kouč.

Sa Pitom je u vezi od 2022. godine, a svoju vezu su s vremenom počeli sve manje da kriju.

(Gloria.hr)

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