ĆERKA DžOIJA IZ "PRIJATELJA" IMA REDAK POREMEĆAJ NA MOZGU: Glumac je napustio karijeru čim je saznao za njenu dijagnozu

On je svakako najpoznatiji kao Džoi Tribijani iz nenadmašnog sitkoma "Prijatelji", ali njegova najveća uloga nema veze ni sa malim, ni sa velikim ekranima.

Jedina svetla tačka trogodišnjeg braka poznatog glumca bila je devojčica kojoj su se oboje toliko posvetili, da su i zaboravili na obaveze u holivudskim studijima. No, Met Leblank, po sopstvenom priznanju, nikad nije zažalio zbog toga.

"Ne mogu da zabravim trenutak kada je moja ćerka ugledala svet. Čim sam je video, zaljubio sam se. Nikad ranije se nisam tako osećao", rekao je 2016. za Daily Mirror. "Nisam mogao da verujem. Istog časa znao sam da me ništa neće sprečiti da je volim – čak i ako mi razbije Ferari".

No, nije baš sve išlo glatko, bar ne u početku. Kada je imala 11 meseci, devojčici je dijagnostikovan redak moždani poremećaj, oblik displazije koji izaziva povremene napade i utiče na sposobnost hodanja i govora. Iako je s vremenom prevladala zdravstveni problem, Met je to razdoblje svog života nazvao "mračnim vremenom".

I on i njegova supruga u potpunosti su se posvetili ćerki, svesni da će morati mnogo da rade s njom i da ulože beskrajnu količinu ljubavi kako bi joj obezbedili bezbrižno odrastanje i pomogli da uhvati korak sa vršnjacima. Uspeli su. Popularni glumac nikada se nije pokajao zbog odluke da karijeru pauzira u najnezgodnijem momentu, kada je bila na vrhuncu.

"Svakodnevne odgovornosti naučile su me strpljenju, čime ranije baš i nisam mogao da se pohvalim. Bilo je zabavno svakog jutra pripremati Marini doručak, voziti je u školu i natrag, pomagati joj oko domaćih zadataka... Mnogo vremena smo provodili zajedno. Dragocenog vremena, najdragocenijeg u mom životu."

"Godinama jedva da sam izlazio iz kuće. Bio sam iscrpljen. Većina glumaca zove svoje agente i pita šta se događa, ima li ponuda, a ja bih svojima rekao: 'Molim vas, izgubite moj broj na nekoliko godina'."

"Mislio sam da ću doživeti nervni slom. Ali, nisam hteo da odustanem. Doktori su primetili da se njeno stanje drastično poboljšava. Sve se isplatilo, Marina je danas potpuno u redu. Veoma smo bliski, ona je nešto najbolje što mi se dogodilo. Život je prekratak da biste se brinuli samo o karijeri."

Nastojao je, i nastoji, da Marini ispuni svaku želju. Kada je za 12. rođendan poželela konje i kartu za Rijanin koncert, rekao joj je samo – nema problema. Konji su njena velika ljubav, i dalje ih gaji na ranču u Santa Barbari, gde je i odrasla.

Rođena je nekoliko meseci pre emitovanja poslednje epizode Prijatelja, pa nije mogao da je vodi na snimanja, ali je zato imala priliku da poseti set druge serije u kojoj je igrao, "Čovek s planom". Zbog njegovih obaveza producenti su napravili novi raspored snimanja, koji mu je omogućio da stigne kući pre večere, kako bi bio sa ćerkom, čije je ime istetovirao na desnoj ruci iznad lanca od bicikla.

Marina ima sestru Džeklin i brata Tajlera, koje je Melisa dobila tokom prethodne veze. Iako su se razveli 2006, posle "bliskog kontakta" koji je Met LeBlank imao sa striptizetom na odmoru, on je i dalje u dobrim odnosima sa starijom decom bivše supruge. A da li Marina uživa gledajući "Prijatelje"? Da li je svesna koliko je njen tata bio popularan?

"Često me pita o tome. Kad pogleda neku epizodu, sledi rokada u stilu: 'Je li to bilo stvarno? Jesi stvarno pojeo to što je palo na pod? Odvratno!', smeje se Met, koji je ćerku svojevremeno upoznao i sa princom Harijem. NJu i njenu polusestru čak je poljubio u obraz. "Bile su oduševljene", otkrio je glumac prilikom gostovanja kod Elen Dedženeris.

(BlicŽena)

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