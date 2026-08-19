GAGA NIKOLIĆ ŽELEO DA SNIME FILM O NJEMU: Zapisivao najvažnije događaje, pa je rukopis nestao - do danas nije poznato gde je

Nažalost, sudbina je htela da ovaj projekat ostane nedovršen.

Postoje glumci koji igraju likove, a postoje i oni koji postanu sama definicija jednog vremena, urbanog duha i neprolaznog šarma. Dragan Gaga Nikolić bio je upravo ovo drugo - neprokosnoveni kralj beogradskog asfalta, prepoznatljivo lice jugoslovenskog filma i večiti šmeker čija je neposrednost osvojila generacije gledalaca širom bivše Jugoslavije.

Iako je debitovao u filmu "Pravo stanje stvari" (1964), veliku prekretnicu u karijeri i status zvezde donela mu je uloga Džimija Barke u remek-delu Živojina Pavlovića "Kad budem mrtav i beo" (1967). Nakon ovog ostvarenja ređao je hit za hitom, a tokom karijere igrao je u preko 120 što televizijskih, što filmskih uloga.

U isti mah, pažnju javnosti privlačio je i brakom sa čuvenom Milenom Dravić, a njihova ljubav važila je za jednu od najskladnijih na domaćoj sceni.

Iako nisu imali naslednike, to nije uticalo na njihov odnos, naprotiv, voleli su se i više, a ljubav su nesebično širili i sa svima iz svoje okoline.

NJihov sklad, bogatstvo proživljenih godina i život ispunjen anegdotama i susretima sa velikanima naveli su Gagu da shvati kako najlepši scenario možda još uvek nije snimljen, te je u poslednjim godinama života sve više govorio o ideji koja mu je bila posebno bliska - da se snimi film inspirisan njegovim životom. Još 2013. godine počeo je da zapisuje zanimljive epizode i sećanja koja su obeležila njegov put, sa namerom da od tog materijala nastane scenario za budući film.

NJegova zamisao bila je da lična sećanja, anegdote i iskustva iz bogate karijere pretoči u priču koja bi publici približila ne samo njegov profesionalni put, već i život iza scene.

Želja ostala neispunjena, za sada

Nažalost, sudbina je htela da ovaj projekat ostane nedovršen. Gaga nije stigao da privede kraju rukopis na kojem je radio, pa tako ni plan da od njegove životne priče nastane film nije ostvaren.

Do danas nije poznato gde se nalazi sveska u koju je zapisivao svoje uspomene i epizode iz života. Pretpostavlja se da je u njoj ostavio brojne zanimljive anegdote iz mladosti, sa snimanja filmova i iz susreta sa kolegama koji su obeležili epohu jugoslovenskog glumišta.

(Mondo)

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