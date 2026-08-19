"JA SAM TA KOJA MORA DA SE BRINE NJEMU": Kamila prvi put govorila o bolesti kralja Čarlsa

Kraljica Kamila po prvi put je javno govorila o izazovima sa kojima se suočavala nakon što je saznala za dijagnozu kancera kralja Čarlsa III.

Kraljica Kamila po prvi put je javno podelila svoje iskustvo povodom saznanja da kralj Čarls III boluje od kancera, istakavši koliko joj je teško palo čuvanje te informacije pre nego što je palata zvanično izvestila javnost.

NJeno svedočanstvo zabeleženo je u video-materijalu koji je objavila Bakingemska palata obeležavajući tri decenije postojanja humanitarne organizacije "Maggie’s", koja pruža podršku pacijentima obolelim od raka i njihovim porodicama.

Čuvanje tajne u najtežim trenucima

Opisujući dane nakon što je saznala za dijagnozu svog supruga, 79-godišnja kraljica prisetila se posete bolnici "Royal Free" u Londonu, gde je otvarala novi centar pomenute organizacije u vreme kada javnost još nije znala za kraljevo stanje:

"Sećam se da sam posetila Maggie’s ubrzo nakon što je kralju postavljena dijagnoza. U tom trenutku niko nije smeo ništa da kaže. To mi je bilo veoma teško," navela je Kamila tokom razgovora sa izvršnom direktorkom organizacije, damom Laurom Li.

Pripremajući se za susrete sa pacijentima, osećala je veliku unutrašnju borbu.

"Zamalo da nešto kažem, ali sam osećala da nije pravi trenutak. Gledala sam ljude koji se bore sa bolešću i njihove porodice i tada sam još više shvatila koliko su ovakva mesta važna," rekla je kraljica pa istakla: "Jednostavnom sam želela da to izbacim iz sebe, ali nisam mogla."

Povezanost sa obolelima dobila je novu dimenziju

Kamila, koja se na čelu organizacije "Maggie’s" nalazi još od 2008. godine, obilazila je pacijente dok se monarh oporavljao od zahvata na prostati. Ti razgovori su za nju dobili znatno dublji i ličniji značaj:

"Gotovo da sam ih ispitivala. Nisam želela da budem nametljiva, ali razgovori su bili mnogo dublji. Ranije bih jednostavno razgovarala sa njima, ali ovog puta bilo je drugačije."

Tok lečenja i povratak dužnostima

Bakingemska palata potvrdila je dijagnozu 5. februara 2024. godine, samo pet dana nakon Kamilinog obilaska centra. Iako terapije i dalje traju, oporavak britanskog monarha odvija se u dobrom smeru. Sam kralj je krajem prošle godine naveo da je proređivanje tretmana za njega bilo "lični blagoslov". Zvaničnim obavezama vratio se u aprilu 2024. godine, nepunih tri meseca od početka lečenja. Komentarišući njegovu posvećenost radu uprkos narušenom zdravlju, kraljica je istakla:

"Pogledajte mog muža. Ništa ga nije zaustavilo. Jednostavno je rekao: 'To je moj način. Izboriću se sa tim'", kazala je kraljica pa se osvrnula i na promenu sopstvene uloge u celom procesu: "Odjednom vaš suprug dobije dijagnozu i pomislite: Bože, godinama razgovaram sa ljudima koji prolaze kroz ovo, a sada sam ja ta koja mora da brine o svom mužu i da pokuša da razume sve što se dešava."

(BBC)

BONUS VIDEO: