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FILIP ŽIVOJINOVIĆ GAZI 5. DECENIJU: Danas slavi rođendan - prve mu čestitale majka i tašta (FOTO)

Filip Živojinović danas slavi rođendan, a tom prilikom oglasile su se njegova majka Zorica Nakić i tašta Borka Mihajlović.

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Foto: Ataimages.rs/ M.M.
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Porodica Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića ima veliki razlog za slavlje, s obzirom da suprug Aleksandre Prijović danas proslavlja rođendan, i to prvi u petoj deceniji.

Filip Živojinović danas puni 41. godinu, a već od ponoći čestitke na njegov račun počele su da se nižu.

Prva se na društvenim mrežama oglasila upravo njegova majka, Zorica Nakić, koja je sinu čestitala emotivnom porukom: "Srećan ti rođendan sine, voli te majka beskrajno", napisala je ona, a potom objavila i Filipovu fotografiju iz tinejdžerskog perioda.

 

Foto: Printscreen/ Instagram - zo_na_ny

I Borka Mihajlović, Filipova tašta, objavila je njegovu fotografiju uz emotikone srca, kako bi obeležila ovaj poseban datum, što je još jednom pokazalo da sa zetom ima skladan odnos.

Foto: Printscreen/ Instagram - borkamihajlovic1974

Porodica, uspeh i obrazovanje

Podsetimo, Filip Živojinović svoje obrazovanje stekao je u Americi.

Filip Živojinović je završio ISB - International School of Belgrade. Obrazovanje je nastavio na Univerzitetu "Rajs" u Hjustonu. Diplomirao je psihologiju i biznis menadžment, a radio je kao sportski agent na Beverli Hilsu.

Podsetimo, Filip i Aleksandra do nedavno su sa decom uživali na porodičnom odmoru u Crnoj Gori, gde su proveli neko vreme na novoj jahti Lepe Brene i Bobe Živojinovića, okruženi porodicom i prijateljima.

(Mondo)

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