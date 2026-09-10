ĆERKA SAŠE POPOVIĆA NAPUŠTA PORODIČNI DOM: Poznato gde će se uskoro preseliti

Aleksandra, ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović uskoro se seli iz doma na Bežaniji, a detalje je otkrio upravo blizak porodični prijatelj i kum.

Prošlo je više od godinu dana od kada nas je napustio Saša Popović, no javnost i dalje zanimaju svi detalji vezano za njegovu porodicu, nekretnine i nasledstvo.

Kum muzičara, pevač Dejan Ćirković Ćira nedavno je progovorio o svemu, te se najpre osvrnuo na Suzanu, istakavši da je našla način da zadrži vedar duh uprkos tuzi:

"Suzana mora da ide dalje zbog dece i unuka. Nedavno je nastupala na koncertu Južnog vetra i bila je presrećna zbog toga. Ima dosta obaveza koje su ostale od Saše, treba sve da sredi i završi", naveo je on.

Ćira je otkrio i da je porodica prodala nekretnine u Opatiji, kao i da su stavili na prodaju i jahtu, s obzirom da nakon Sašine smrti niko tamo više ne ide.

Naposletku se dotakao i zgrada o kojima se pričalo u javnosti. Prema Ćirinim rečima, naslednici će uskoro uživati u plodovima Sašinog rada, čime će porodica ostati bliski komšije:

"Što se tiče zgrada na Bežanijskoj kosi koje je Saša gradio, to je pri kraju i deca bi trebalo uskoro da se usele u stanove koje je Saša uzeo za njih, tako da će biti komšije preko puta Suzane", saopštio je Ćira, otkrivajući tako i buduću adresu naslednice Aleksandre.

(Mondo)

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