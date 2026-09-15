DOK JE SAHRANJIVAO SUPRUGU, ZAKLEO SE DA JE NIKADA NEĆE ZABORAVITI: Danas ljubi duplo mlađu ženu i svi bruje o njihovoj vezi (FOTO)

Lijam Nison izazvao je pažnju na festivalu u Torontu sa mlađom koleginicom Stelom Stoker, što je pokrenulo spekulacije o njihovoj vezi.

Sedamdesetosmogodišnji akcioni heroj Lijam Nison privukao je veliku pažnju kada se na festivalu u Torontu pojavio zajedno sa britanskom koleginicom Stelom Stoker. NJihov dolazak na premijeru filma „Zli genije“ nije prošao nezapaženo, posebno zbog jednog detalja koji je odmah pokrenuo glasine o njihovom odnosu.

Pred fotografima se nisu razdvajali

Lijam i Stela pojavili su se u tamnim odevnim kombinacijama, ali mnogo više od njihovog stajlinga pažnju je privuklo ponašanje pred fotografima. Glumci su pozirali zajedno i sve vreme se držali za ruke, što je bilo dovoljno da počnu spekulacije o tome da li ih povezuje nešto više od prijateljstva i poslovne saradnje.

Nison i njegova mlađa koleginica već se dobro poznaju, budući da su zajedno radili na nekoliko filmskih ostvarenja, među kojima su „Sećanje“ i „Marlou“.

Nedavno ga povezivali sa Pamelom Anderson

Zanimljivo je da ovo nije prva navodna romansa Lijama Nisona koja je u poslednje vreme privukla pažnju javnosti. Mediji su ga prethodno povezivali sa Pamelom Anderson, sa kojom je snimio komediju „Blast from the Past“.

Iako se govorilo o kratkoj romansi nakon snimanja, deo javnosti i filmskih insajdera smatrao je da je priča o njihovoj bliskosti zapravo bila dobro osmišljen publicitet uoči promocije filma.

Nova ljubav ili samo prijateljski gest?

Sada je u centru pažnje Stela Stoker. NJihovo držanje za ruke pred kamerama svakako je izazvalo radoznalost, ali samo po sebi nije potvrda emotivne veze. Ni Nison ni Stoker za sada nisu javno potvrdili da među njima postoji romansa.

Filmska ljubavna priča sa Natašom

Lijam je zajedno sa koleginicom Natašom Ričardson stao na ludi kamen 1994, imali su sjajan odnos, dobili su naslednika, a njihovom braku divio se čitav sve. Taragičan splet okolnosti ugasio je jednu od najlepših priča iz Holivuda.

Nakon što je pala na skijanju, Nataša je zadobilu tešku povredu mozga, ali je u početku mislila da nije ništa strašno, bila je svesna i odmah je pozvala muža.

"Dragi, pala sam na snegu", javila mu je, dok ju je Hitna pomoć pregledala.

Iako je situacija bila ozbiljna, Nataša nije htela medicinsku pomoć, verujući da povreda nije opasna.

Ispostavilo se da je pad imao mnogo teže posledice. Tri sata kasnije, hitno su je prevezli u bolnicu i ustanovili oštećenje mozga.

Kada je Lijam saznao iz bolnice za pravo Natašino stanje, već je bila moždano mrtva. Ta vest glumca je razorila, ni do danas se nije oporavio od gubitka supruge koju je obožavao.

Bio je sve vreme uz nju pored bolničkog krevete, nadajući se da, ipak, može nekako da joj se pomogne. Kada je shvatio da je kraj, imao je veliku želju da Natašu odvede kući kako bi se deca i porodica oprostila od glumice.

Poslednja Natašina želja

Natašina poslednja želja bila je nešto o čemu su se oboje ranije dogovorili. Imali su pakt da će, ako neko od njih ikada završi u vegetativnom stanju, drugi „isključiti prekidač“ da spreči beskonačnu patnju.

Prisećajući se njihovih poslednjih zajedničkih trenutaka, Nison je rekao: „Rečeno mi je da joj je mozak mrtav. Ali očigledno je bila na aparatima za održavanje života i slično. Tada nije preostalo ništa drugo nego da se pozdravim. I otišao sam do nje i rekao joj da je volim. Rekao sam: „Dušo, nema povratka. Udarila si jako glavom. Ne znam da li me čuješ, ali to je to, sve je nestalo.“

Zvanično je preminula 18. marta 2009. godine. Lijam je donirao njeno srce, bubrege i jetru. Verovao je da će na taj način njegova supruga produžiti život, spasivši nekoliko ljudi od sigurne smrti.

Redovno posećuje njen grob

Iako je sada srećan u ljubavni, isitče da je Nataša bila posebna žena i njegova životna saputnica. njenim odlaskom i tugom u srcu.

"Žalim za njom redovno, stalno posećujem njen grob", rekao je.

Lijam Nison je od momenta kada ke Nataša preminula odlučio da će biti samohran otac i da će se maksimalno posvetiti svojoj deci i karijeri, što je i uradio. Iako je pokušavao da uđe u neke veze, svaka je doživela krah.

Naime, nakon što je Nataša Ričardson preminula, Sendi Linter, njena dugogodišnja šminkerka i prijateljica, odlučila je da da našminka glumicu pred ispraćaj na večni počinak.

– Izgledala je kao kraljica – napisala je Sendi na Instagramu.

(Stil)

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