DRAMATIČAN ŽIVOT DIVE KOJOJ SU NA PERVARU ODUZELI LEPOTU: Sa 13 godina se trudna udala za svog silovatelja, a drugog muža iskopala iz groba da bi spavala pored njega

Već godinama je na meti podsmeha zbog toga kako izgleda, a nekada je Lin Mej bila jedna od najvećih lepotica u Meksiku.

Ime čuvene meksičke glumice i egzotične plesačice Lin Mej se danas uglavnom povezuje sa ekstremnim estetskim transformacijama, ali je ono bilo dobro poznato mnogo pre nego što je promenila svoj izgled do neprepoznatljivosti.

Rođena je kao Lilija Mendiola Majares 1952. godine u Tekpanu de Galeani, u Meksiku, gde je mlada opčela da gradi karijeru latinoameričkoj sceni, malo darom za glumu, malo plesom, a najviše harizmom koja ju je izdvajala od drugih izvođačica.

Bio je to ogroman uspeh za ćerku kineskog migranta koja je počela da radi sa samo četiri godine, kad je prodavala suvenire i slatkiše koje je pravila njena baka. Potom je prodavala žvake na venčanjima oko Akapulka, a nije se školovala jer u njenom selu nije bilo škole.

Kad je imala 13 godina i radila kao konobarica u lokalnom restoranu, jedan mornar je stalno dolazio i pričao s njom, često joj obećavajući da će je izvući iz siromaštva. Mesec dana ju je posećivao svaki dan, da bi je namamio u hotelsku sobu i u njoj je silovao. Lin Mej je zatrudnela, a tada je, priznala je godinama kasnije, mislila da će joj beba izaći kroz usta.

Baka ju je primorala da se uda za silovatelja, što se dogodilo ilegalno zbog njenih godina. Kako njen zlostavljač i muž nije želeo decu, često je tugao Lin Mej, a nakon što je rodila drugo dete skupila je hrabrost da ga konačno napusti.

Uskoro se preselila u Akapulko, gde je radila u kozmetičkim salonima i kafićima preko dana, a noću igrala u klubovima kako bi izdržavala ćerke.

Prve značajnije angažmane je dobila u kabareima, gde je svojim plesnim umećem, crnom kosom i lepotom privukla pažnju publike. Jedan od važnih trenutaka u njenoj karijeri tih dana je bilo pojavljivanje uz popularnog meksičkog komičara Germana Valdesa, poznatog pod nadimkom Tin Tan. Potom je stigla i do televizije, gde je učestvovala u popularnom zabavnom programu Siempre en Domingo.

Uskoro je dobila priliku da zakorači i u filmske vode, a brzo je postala jedna od najvažnijih predstavnica meksičkog žanra poznatog kao cine de ficheras, koji je naročito bio popularan tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Reč je o filmovima koji su kombinovali komediju, atmosferu kabarea i provokativne sadržaje, a Lin Mej se u taj miks savršeno uklopila.

Među ostvarenjima u kojima se pojavila bili su filmovi Tívoli iz 1974. godine, Las ficheras iz 1977. i Perro callejero iz 1980. godine. Ipak, popularnost Lin Mej nije počivala samo na fizičkom izgledu, već je ona bila izvođačica naviknuta na scenu, ples i direktan kontakt s publikom toliko da je sve delovalo vrlo prirodno.

U danima kad su tzv. vedete imale posebno mesto u meksičkoj popularnoj kulturi, Lin Mej je uspela da izgradi imidž koji ju je definitivno izdvojio i bilo je jasno da je pred njom velika budućnost.

Patila je zbog ljubavi

NJen ilegalni brak sa silovateljem je bio davna prošlost kad je Lin Mej postala jedna od najvećih meksičkih zvezda.

Jednom prilikom je priznala da je imala aferu s jednim od bivših predsednika Meksika, a do danas se spekuliše da je u pitanju Hose Lopez Portiljo, koji se oženio glumicom Sašom Montenegro.

Kasnije je Lin Mej pronašla ljubav u Antoniju Ći-Suu, kinesko-meksičkom preduzetniku za kog se udala 1988. NJih dvoje su zajedno ušli i u ugostiteljski posao, kad su otvorili kineski restoran u Meksiko Sitiju.

NJihovu sreću prekinula je njegova bolest, tako da su bili partneri na više polja i bili jedno uz drugo uz mnogo teških i lepuh ternutaka. Nakon što mu je 2004. godine dijagnostikovan rak prostate, Lin Mej je sve vreme bila uz muža, ali je Ći-Su preminuo četiri godine kasnije. Ovaj gubitak je teško pogodio glumicu, koja je šokirala Meksiko bizarnim priznanjem da je iskopala njenovo telo i spavala pored njega.

Iste godine kad je Ći-Su umro, Lin Mej se udala za filmskog producenta Giljerma Kalderona Stela, ali je i u tom braku ostala udovica, deceniju kasnije.

Ali ako mislite da je to kraj iznenađenjima u njenoj životnoj priči, prevarili ste se, jer je glumica 2021. saopštila da je trudna u 69. godini, kao i da je otac njenog deteta 29-godišnji reper Markos D1. On je to, međuti, demantovao, uz navode da je u pitanju marketing za novi muzički spot.

Šta se desilo s licem Lin Mej?

Naravno, kad je u pitanju ova meksička zvezda, nemoguće je ignorisati slona u sobi. Na kraju krajeva, mlađim generacijama je Lin Mej i najpoznatija po mimovima i šalama na njen račun zbog izobličenog lica.

Za ženu koja je decenijama gradila karijeru na scenskom nastupu i izgledu, prolaznost vremena je predstavljala izazov, a svaka bora veliki udar na samopouzdanje.

Tako je Lin devedesetih godina pristala na ubrizgavanje supstance za koju je verovala da će joj pomoći da sačuva mladolik izgled. Ispostavilo se, međutim, da je u pitanju bila mešavina razih ulja, uključujući ulje za bebe i ulje za kuvanje.

– Kad sam videla kakvom su me napravili, rekla sam: "Okončaću svoj život". Nisam više htela da se pogledam u ogledalu – rekla je u jednom intervjuu.

Tvrdila je, inače, da je na tretman otišla na nagovor "ljubomorne drugarice", koja joj je objasnila da je u pitanju kolagen.

Posledice nisu bile odmah vidljive u punom obimu. Tek vremenom su se pojavili ozbiljni problemi s tkivom njenog lica. Imala je upalne procese i apscese, a više puta je morala da ide na intervencije i pokušavala da ukloni materijal koji nikako nije smeo da joj se ubrizga pod kožu. Oštećenja, međutim, nisu nikad mogla u potpunosti da se saniraju, pa su promene bile sve uočljivije.

Kada su njene fotografije s vidljivim promenama lica počele da kruže medijima, reakcije javnosti su bile surove. Umesto da se pažnja usmeri na moguće posledice loših medicinskih odluka i njeno lično iskustvo, sve se svelo na ismevanje žene koja je nekada bila jedna od najvećih lepotica Meksika.

Ipak, Lin Mej nije nestala iz javnosti. Nastavila je da se pojavljuje pred kamerama, daje intervjue i učestvuje u projektima kojom se predstavila i novim generacijama publike.

Pre izvesnog vremena se pojavila u muzičkom spotu pesme Si Tú Me Quisieras meksičke pevačice Mon Laferte, a učestvovala je i u dokumentarnom filmu Bellas de noche iz 2016. godine, koji se bavi životima meksičkih vedeta i njihovim mestom u popularnoj kulturi.

(Glossy)

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