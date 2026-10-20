LJUBAV KOJA JE PREŽIVELA SVE: Slavni glumac ženu upoznao kod zubara, a ona mu oprostila nezamislivo (FOTO)

Mark Hamil je postao Luk Skajvoker, jedan od najprepoznatljivijih junaka u istoriji filma - Ali veza koja mu je najviše značila započela je u običnoj stomatološkoj ordinaciji, pre nego što je svet saznao ko je on

Postao je jedan od najpoznatijih glumaca na svetu, ali žena kojom se oženio upoznala ga je dok je on bio samo još jedan pacijent koji je došao na čišćenje zuba. Zvao se Mark Hamil, glumac koji će postati Luk Skajvoker u serijalu "Ratovi zvezda".

Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, Mark je otišao u stomatološku ordinaciju u Vestvudu, u Kaliforniji. Njegova stomatološka higijeničarka bila je Marilu Jork. Ona nije bila glumica. Nije bila deo Holivuda. Jednostavno je radila svoj posao. Ali Mark se odmah zainteresovao za nju. Pozvao ju je na sastanak. Pristala je.

Za njihov prvi izlazak, odveo ju je da gleda film "Eni Hol". Želeo je da proveri da li imaju isti smisao za humor. Ispostavilo se da imaju. Njihova veza je počela da se razvija. Zatim ju je Mark pozvao na ranu projekciju naučnofantastičnog filma na kojem je radio. Film se zvao "Ratovi zvezda".

Sedeo je pored nje i posmatrao njenu reakciju. Nije bila naročito impresionirana. Nije ni slutila da će taj film ubrzo promeniti istoriju kinematografije.

A onda je došao 25. maj 1977. godine. "Ratovi zvezda" su stigli u bioskope. I sve se promenilo. Ljudi su čekali u redovima koji su se protezali oko zgrada. Film je postao svetski fenomen. A Mark Hamil je, gotovo preko noći, postao međunarodna zvezda. Imao je samo 25 godina.

Slava je iznenada donela pažnju kakvu nikada ranije nije doživeo. I tada je doneo odluku zbog koje će se kasnije kajati. Raskinuo je sa Marilu. Godinama kasnije, Mark je priznao da je želeo da iskusi uzbuđenja i iskušenja koja donosi iznenadna slava. Ali pažnja Holivuda nije mogla da zameni ono što je ostavio za sobom. Na kraju je shvatio da je Marilu osoba koju želi.

Zato se vratio. I ponovo su postali par. Dana 17. decembra 1978. godine, Mark Hamil i Marilu Jork venčali su se u dvorištu svoje kuće u Malibuu. Bez velike holivudske proslave. Bez glamuroznog crvenog tepiha. Samo mala ceremonija, okruženi ljudima koje su voleli.

Njihova porodica je ubrzo počela da raste. Godine 1979. rodio im se prvi sin, Nejtan. Godine 1983. dobili su Grifina. A 1988. godine stigla je njihova ćerka Čelsi. Dok je Mark nastavio da radi na filmu i televiziji, Marilu je pomagala u izgradnji porodičnog života, daleko od stalne pažnje Holivuda. Svesno su izbegavali svet slavnih i zabave. Njihov brak postao je prava retkost u industriji zabave.

Veza koja je opstala uprkos slavi. Promenama u karijeri. I decenijama pod budnim okom javnosti.

Godine 2017. svo troje njihove dece pojavilo se u kratkim epizodnim ulogama u filmu "Ratovi zvezda: Poslednji džedaji". Franšiza koja je svojevremeno umalo razdvojila njihove roditelje, postala je deo porodične istorije.

Zatim je došla 40. godišnjica njihovog braka. U decembru 2018. Mark je podelio fotografije koje su beležile godine njihovog zajedničkog života. Uz njih je stajala jednostavna izjava ljubavi. A 2019. godine osvrnuo se na trenutak koji mu je promenio život. Napisao je:

„Najlepši dan u mom životu bio je onaj kada sam otišao kod zubara na čišćenje zuba i upoznao svoju stomatološku higijeničarku, Marilu Jork.”

Ne dan kada su "Ratovi zvezda" imali premijeru. Ne dan kada je postao slavan. Ne dan kada su milioni ljudi saznali njegovo ime. Već dan kada je upoznao Marilu.

Do oktobra 2026. godine, u braku su skoro 48 godina.

(Stil)

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