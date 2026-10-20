PREMINULA BIVŠA DEVOJKA DžASTINA BIBERA: Imala je samo 34 godine, a nedavno se ostvarila i u ulozi majke - uzrok smrti nije potvrđen

Austarlijska manekenka i bivša devojka Džastina Bibera, Sahara Rej, preminula je u 34. godini. Uzrok smrti nije otkriven, ali se zna da je bolovala od Gilen-Bareovog sindroma.

Australijska manekenka i dizajnerka Sahara Rej, u medijima poznata i po vezi sa pevačem Džastinom Biberom, preminula je u 34. godini.

Vest o njenoj smrti objavio je američki portal TMZ, a njena porodica je potvrdila ovu vest.

"Preminula je sinoć u bolnici, okružena porodicom. Bila je veoma voljena", navodi se u njihovom saopštenju, dok uzrok smrti još uvek nije zvanično potvrđen.

Rej je izgradila uspešnu karijeru kao manekenka i influenserka. Veliki broj pratilaca na Instagramu pomogao joj je da pokrene sopstveni brend kupaćih kostima,"Sahara Ray Swim".

Širu medijsku pažnju privukla je 2016. godine, nakon objavljivanja fotografija sa letnjeg odmora na Havajima, na kojima je viđena sa Džastinom Biberom. Pre toga, mediji su je povezivali sa australijskim pevačem Kodijem Simpsonom.

Sahara se nedavno ostvarila i u ulozi majke, a slike je ponosno objavljivala na mrežama.

Borba sa retkom bolešću

Sahara je bila ćerka australijske legende surfovanja, Tonija Reja, a odrasla je seleći se između Australije, Kalifornije i Havaja.

Pre dve godine, javno je govorila o svojoj borbi sa Gilen-Bareovim sindromom. Ovaj retki neurološki poremećaj dijagnostikovan joj je nakon teške saobraćajne nesreće, a usled tog stanja bila je delimično nepokretna.

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