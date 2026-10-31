DžENIFER LORENS SE VRAĆA U "IGRE GLADI": Posle 11 godina ćemo ponovo gledati staru ekipu

Dženifer Lorens ponovo će se naći u svetu "Igara gladi".

Glumica je u podkastu "Call Her Daddy" podelila utiske o ponovnom tumačenju Ketnis Everdin, otkrivši da su emocije tokom snimanja bile mnogo snažnije nego što je očekivala.

Dženifer Lorens će se pojaviti u filmu "Sunrise on the Reaping", novom ostvarenju iz franšize "Igre gladi", čija je bioskopska premijera najavljena za 20. novembar. Iako je prošlo 11 godina otkako je poslednji put glumila Ketnis, povratak poznatom liku za nju je bio posebno iskustvo, pre svega zbog ponovnog susreta sa kolegama i članovima filmske ekipe.

"Nismo išli ni do taoleta bez zagrljaja"

"Bilo je neverovatno. Bilo je potpuno ludo. Ekipa je bila ista. Bio je tu isti pomoćnik reditelja, sa kojim sam radila milion puta jer ga obožavam. A tu su bili i Džoš (Hačerson prim. aut.) i Vudi (Harelson prim.aut.)… Bilo je veoma emotivno. Džoš i ja nismo išli ni do toaleta, a da nismo bili zagrljeni. Bilo je predivno. A Vudi je, naravno, ušao kroz prozor moje hotelske sobe bez poziva. Ne bi bilo isto da poštuje tuđe granice ili koristi vrata", rekla je ona u podkastu.

Variety je ranije pisao o povratku Lorensove i Džoša Hačersona svojim ulogama, navodeći da će se Dženifer i Hačerson pojaviti u sceni koja povezuje priču sa događajima iz prethodnih filmova. Sada je potvrđeno i da će se Harelson vratiti svom liku, čime će filmska priča dobiti još jednu vezu sa junacima koje publika već dobro poznaje.

Šta donosi nastavak?

Za razliku od prethodnih filmova, "Sunrise on the Reaping" vraća gledaoce u raniji period istorije Panema. U središtu priče nalazi se mladi Hejmič, kog glumi Džozef Zada, i njegovo učešće na 50. "Igrama gladi".

Iako je uloga Ketnis donela Dženifer Lorens veliki profesionalni uspeh, prihvatanje takvog projekta u mladosti za nju nije bilo jednostavna odluka. U vreme kada je dobila priliku da postane deo velike filmske franšize, imala je svega 20 godina, a razmišljala je i o tome kako bi nagla promena u njenom životu mogla da utiče na njenu budućnost.

"Ono što me je brinulo jeste kako bi to moglo negativno da utiče na moju glumačku karijeru i privatni život. Jedino u šta sam oduvek bila sigurna dok sam bila mlađa, jeste da želim da budem majka, a ovo je delovalo potpuno drugačije od snimanja nezavisnih filmova. Film 'Sumrak' upravo je izašao i svi su videli kako je to izgledalo. Više sam razmišljala o tome kako će ovo promeniti moj život i moju glumačku karijeru?", ispričala je glumica.

(Nova)

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