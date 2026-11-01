NAJPOPULARNIJA BOJA KOFERA DONOSI NAJVIŠE PROBLEMA: Oni se najčešće gube

Od gubljenja prtljaga do krađe, boja kofera značajno utiče na bezbednost i iskustvo putovanja.

Crna boja kofera ostaje apsolutni favorit među putnicima širom sveta, ali stručnjaci i avio-kompanije sve više upozoravaju da ovaj praktičan izbor donosi neočekivane komplikacije.

Dominantna crna boja dominantan je izbor za kofere, sa udelom od 40 do 45 odsto svetskog tržišta. NJena vanvremenska privlačnost, univerzalnost i sposobnost da sakrije prljavštinu i ogrebotine čine je preferiranom opcijom. Odmah iza nje sledi plava boja, koja čini oko 30 odsto kupovina prtljaga, dok siva zauzima približno 20 odsto. Zajedno, ove tri tamne nijanse pokrivaju ogromnu većinu svih torbi koje svakodnevno prolaze kroz svetske aerodrome.

Dominacija tamnih nijansi na aerodromima

Poslovni putnici biraju crnu zbog njenog profesionalnog i elegantnog izgleda. Crvena boja je nešto ređa, ali i dalje popularna, čineći oko deset odsto ukupne prodaje. Prema podacima iz industrije, iako tamnije nijanse uspešno maskiraju uobičajena oštećenja nastala tokom transporta, ova vizuelna uniformnost stvara masovne logističke izazove za putnike i aerodromsko osoblje.

Zašto je crni prtljag bezbednosni i logistički problem

Najveći problem sa crnim koferima nije njihov kvalitet, već apsolutna banalnost na traci za preuzimanje prtljaga. Irska avio-kompanija Rajaner izdala je saopštenje tokom 2024. godine u kom identifikuje crne, tamnoplave i sive kofere kao one koji se najčešće gube jer su previše uobičajeni. Prevoznik je posavetovao putnike da izbegavaju ove boje kako bi sprečili neprijatne situacije u kojima putnici slučajno preuzmu tuđ prtljag koji izgleda identično njihovom.

Pored konfuzije na traci, standardni crni kofer bez prepoznatljivih znakova predstavlja omiljenu metu za oportunističke kradljivce. NJegova vizuelna anonimnost omogućava lopovima da ga jednostavno zgrabe i odšetaju, a da pritom ne privuku pažnju okoline. Stručnjak za bezbednost na putovanjima, Bob Arno, upozorio je da lopovi obožavaju crne torbe jer im je lako da odglume neznanje ili jednostavnu grešku ukoliko budu uhvaćeni.

Kada je reč o bezbednosnim proverama, važno je istaći da spoljašnja boja nije formalni okidač za fizički pretres. Odluke agenata američke Uprave za bezbednost transporta vođene su onim što se nalazi unutar torbe i kako se to očitava na skeneru. Ipak, tamne torbe stvaraju slike nižeg kontrasta na nekim starijim sistemima za skeniranje, što u kombinaciji sa gusto spakovanim stvarima može povećati verovatnoću dodatne inspekcije.

Pametnije alternative za bezbrižno putovanje

Koferi u upečatljivim nijansama poput ružičaste, ljubičaste, zelene, narandžaste ili žute predstavljaju znatno bezbedniju opciju. Ove boje su manje uobičajene i olakšavaju uočavanje prtljaga iz daljine, što ubrzava preuzimanje i smanjuje stres. Suosnivač sajta za putovanja "Vekejšoner" (The Vacationer),Fil Dengler, preporučuje svetlije tonove kao što su bež, svetloplava ili bela, koji trenutno privlače pogled i odbijaju potencijalne kradljivce. Tokom 2025. i 2026. godine, sve veću popularnost beleže i prefinjene boje poput krem boje slonovače, tople sive, maslinaste i bordo.

Za putnike koji ne žele da se odreknu svog klasičnog crnog kofera, postoje jednostavna i pristupačna rešenja. Upotreba šarenih traka za prtljag, upadljivih omota za ručke ili svetlih identifikacionih oznaka pruža trenutne vizuelne signale. Lopovi će mnogo ređe pokušati da odnesu visoko upadljiv prtljag, dok će jedinstveni detalji sprečiti druge umorne putnike da vaš kofer ponesu kući misleći da je njihov.

(RTS