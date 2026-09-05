GEORGINA RODRIGEZ PONOVO OMAŠILA NA CRVENOM TEPIHU: Pokazala dekolte, a suknja samo što ne pukne! (FOTO)

Georgina Rodriguez je privukla pažnju na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji svojim smelim i izazovnim izdanjem.

Kada se slavna Georgina Rodrigez pojavi na crvenom tepihu, modni svet se uvek podeli na one koji su potpuno oduševljeni njenom pojavom i one koji smatraju da je prešla granicu dobrog ukusa. Na ovogodišnjem 83. Filmskom festivalu u Veneciji, supruga Kristijana Ronalda ponovo je bila u centru pažnje tokom svečane premijere filma.

Ipak, za razliku od njenog svedenog i elegantnog dolaska u italijanski grad kada je zablistala u svetlobež Guči haljini, njeno izdanje za večernji crveni tepih izazvalo je burne reakcije javnosti.

Mnogi su prokomentarisali da je tamni komplet u kom se pojavila na kraju dana ipak delovao pomalo vulgarno, posebno zbog njenih veoma raskošnih oblina i neverovatno dubokog dekoltea koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Za samu premijeru takmičarskog filma "Gospodin Nelson, da li ste ubijali ljude?" na Filmskom festivalu u Veneciji, koji je režirao japanski autor Šinja Cukamoto i koji prati dirljivu istinitu priču o Alenu Nelsonu, afroameričkom veteranu iz Vijetnamskog rata, Georgina Rodrigez je odabrala izuzetno moćno i smelo izdanje.

Ona je pred fotoreportere zakoračila u elegantnom tamnoplavom kompletu sa suknjom koji je imao neverovatno dubok dekolte. Njen dubok izrez i naglašene obline odmah su dospeli u fokus svih svetskih medija, a mnogi kritičari su istakli da je ovaj stajling ipak bio na ivici vulgarnosti za ovako svečanu priliku.

Kako bi dodala prekopotreban sjaj svom tamnom izdanju, ona je ponela raskošan nakit, uključujući dijamantske minđuše i upečatljivo prstenje, ali je glavna zvezda bila skupocena ogrlica. Reč je o blistavom dijamantskom čokeru koji je privukao ogromnu pažnju, iako je iz daljine imao prilično neobičan izgled, pa su mnogi u šali prokomentarisali da neodoljivo podseća na običnu "ogrlicu napravljenu od školjki kakva se obično kupuje na tezgama kraj plaže".

Tajna savršenih cipela od 1.220 dolara

Ipak, bez obzira na sve komentare o dekolteu, kada je u pitanju obuća, Georgina je napravila nepogrešiv i izuzetno luksuzan izbor koji je savršeno zaokružio celu priču. Nosila je iste one špicaste Guči salonke koje je izabrala i za svoj dnevni dolazak u Veneciju.

Reč je o najnovijem modelu pod nazivom Dona, čija cena na tržištu iznosi 1.220 dolara, a koji donosi moderan i oštar preokret u odnosu na tradicionalne salonke. Ove cipele karakteriše izuzetno naglašen i izdužen špicasti vrh, dok tanka štikla visine od čak 11 centimetara vizuelno produžava žensku nogu i daje joj savršenu siluetu.

Ove salonke krasi i kultni Guči metalni detalj u obliku konjske žvale, koji je postao zaštitni znak ovog italijanskog brenda i celom dizajnu dao prepoznatljiv luksuzni pečat.

Ovaj model cipela očigledno ima posebno mesto u njenom srcu, jer je Georgina iste takve salonke u beloj boji nosila u avgustu tokom svog tajnog venčanje sa Kristijanom Ronaldom, koje je održano u dnevnoj sobi njihovog doma.

(Blic Žena)

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