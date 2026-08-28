GRKINJE OVIM NAMIRNICAMA NEGUJU KOSU: Obožavaju dva sastojka iz kuhinje - posebno na kraju leta

Kosa posle leta često izgubi ono što najviše volimo kod nje – mekoću, sjaj i punoću. Sunce, so i visoke temperature dodatno je isušuju, dok feniranje, peglanje i farbanje mogu učiniti da izgleda još beživotnije.

Ipak, neke žene sa Mediterana godinama se oslanjaju na jednostavne rituale koji ne podrazumevaju desetine preparata, već nekoliko dobro poznatih sastojaka i jednu važnu promenu u svakodnevnoj rutini.

Grkinje u tradicionalnoj nezi kose posebno mesto daju sastojcima po kojima je Mediteran poznat - maslinovom ulju i ruzmarinu. NJihova rutina je jednostavna i zasniva se na blagoj nezi, zaštiti kose od jakog sunca i što ređoj upotrebi toplote prilikom stilizovanja.

Maslinovo ulje hidrira suve krajeve

Jedan od najjednostavnijih rituala nege podrazumeva maslinovo ulje. Umesto da njime natapaju celu kosu, Grkinje malu količinu nanose na suve ili blago vlažne krajeve. Kosu potom mogu nežno da upletu u pletenicu i ostave preko noći, a ujutru je operu blagim šamponom.

Maslinovo ulje može da pomogne da suvi krajevi deluju mekše, zaglađenije i negovanije, što posebno prija kosi koja je nakon izlaganja suncu i morskoj vodi postala gruba i izgubila sjaj.

Ruzmarin ima posebno mesto u nezi

Još jedan sastojak koji zauzima važno mesto u tradicionalnoj nezi jeste ruzmarin. Jedan od najjednostavnijih načina upotrebe je priprema jačeg čaja od svežeg ruzmarina, koji se nakon hlađenja koristi za ispiranje kose. Druga opcija je uljana infuzija - nekoliko grančica ruzmarina prelije se maslinovim uljem i ostavi nekoliko dana na tamnom mestu, a zatim procedi. Mala količina tako pripremljenog ulja može se koristiti za masažu temena pre pranja ili naneti na suve krajeve.

Ipak, tajna negovanog izgleda kose nije samo u tome šta ćemo na nju staviti. Mediteranski pristup podrazumeva i manje agresivnog stilizovanja. Umesto svakodnevnog peglanja, uvijanja i feniranja na visokim temperaturama, kosa se, kad god je moguće, ostavlja da se prirodno osuši.

(Blic Žena)

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