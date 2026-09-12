IMA 62. GODINE, A IZGLEDA DUPLO MLAĐE: Evo u čemu je tajna jedne od najpoznatijih manekenki sveta (FOTO)

Kada je imala 49 godina, manekenka se osećala vrlo čudno, pa je zamolila nutricionistu da joj pomogne da se hrani tako da sačuva zdravlje. I uspela je u tome, a kako se danas oseća jasno se vidi na njenoj koži!

Manekenka El Mekfirson decenijama važi za jednu od najpoznatijih i najlepših žena modne industrije. Jedna je i od onih zbog kojih ćete požuriti na Gugl čim čujete koliko ima godina jer sa svoje 62 ova Australijanka izgleda znatno mlađe.

Iako je od njenih početaka u modelingu prošlo više od tri decenije, žena koju su nekada zvali Telo i danas oduševljava svojim izgledom koliko i energijom, a El ističe da joj osećaj vitalnosti, mladolikost i zdravlje čuva nekoliko važnih navika.

Autofagija na njen način

Jedna od najvažnijih je svakako povremeni post, odnosno pomeranje prvog obroka u danu kad proceni da joj je potrebno više vremena između večere i doručka.

– Mnogi ljudi će reći da je doručak najvažniji obrok u danu i ja se potpuno slažem s tom tvrdnjom, ali je glavno pitanje kad ćete ga pojesti. Meni je među najvažnijim stvarima da omogućim probavi da se odmori – ističe manekenka.



Kako je objasnila za Mind Body Green, često odlaže doručak ako je prethodne večeri kasno večerala. Jutro, međutim, započinje toplom vodom i limunom, a zatim tokom dana vodi računa o tome šta unosi u organizam.

NJena ishrana nije baš obična

El Mekfirson veliku pažnju posvećuje kvalitetu namirnica, a jedan od njenih svakodnevnih rituala je i zeleni sok koji sama priprema. U njemu se nalaze celer, kelj, limun, jabuka, brokoli, klice, beli luk, đumbir, kurkuma, peršun, korijander, krastavac i kikiriki, a dodaje mu i dve kašike dodatka ishrani koji je osmislila u saradnji sa kompanijom WelleCo.

Uz to, pije između dve i tri litre vode dnevno, dok se njena ishrana uglavnom zasniva na povrću, ribi, jajima, siru, orašastim plodovima, tahiniju i testenini od povrća. Povremeno se na meniju nađe i čokoladni šejk od vode, semenki konoplje i proteinskog praha.

Iza ovakvog načina života, međutim, ne stoji samo želja da dobro izgleda.

Promena je počela nakon zdravstvenih problema

Manekenka je ranije ispričala da je sa 49 godina shvatila da se ne oseća kao nekada, a umor, suva koža i pad energije su joj jasno pokazivali da je vreme da promeni neke navike, pa se obratila nutricionisti.

– Tada sam joj rekla da se ne osećam kao ja, da moj nivo energije više nije isti, koža mi je suva i nešto nije u redu – prisetila se jednom prilikom.

Uskoro je promenila način ishrane i životni stil, a uskoro se ponovo osećala odlično. Štaviše, bolje nego ikad!

Čuva zdravlje, ali se ne opterećuje starenjem

El Mekfirson, ipak, ima zdrav odnos prema starenju. Ona ističe da ne pokušava da sakrije svoje godine, već ih prihvata kao deo života.

– Snažna sam, imam dva neverovatna sina i mnogo sam toga naučila na ovom putu i jako sam zahvalna na činjenici što sam ovoliko zdrava i srećna – priznala je.

(Glossy)

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