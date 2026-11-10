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"JAKO SAM JE VOLEO": Evo kako je Haris govorio o Melini nakon razvoda - objasnio i zašto je rekao da je kriv samo što je davao

Haris Džinović otvoreno komentariše bivšu suprugu Melinu i njihov prekid, ističući da je previše davao u vezi.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Pevač Haris Džinović bez zadrške komentariše nekadašnju suprugu Melinu, koja je posle kraha njihove ljubavi započela novi život i rekla "da" Englezu Džefriju Arnoldu. Pevač otvoreno pokazuje ogorčenost prema bivšoj partnerki, a komunikaciju su sveli na apsolutnu nulu, pa čak ni o naslednicima više ne razmenjuju ni reč.

Kada je stavljena tačka na njihov odnos, Harisova poruka: "Ja sam kriv što sam davao", brzinom svetlosti zapalila je društvene mreže i pretvorila se u opšti viralni hit.

"Evo sad ću to ponoviti. LJudi to nisu dobro shvatili, pa su od toga napravili famu. Na pitanje novinara sam odgovorio da sam kriv što sam previše davao i što u kući nisu postojale nikakve granice", rekao je Haris.

"U mojoj kući nije bilo ne dam, ne smeš, ne možeš, nećeš. Nisam ni ja strog čovek niti je ona meni bila stroga žena. Deci je mogla da bude stroga majka, ali u odnosu sa mnom ne", nastavio je Džinović nedavno.

"Kada sam rekao da sam previše davao, nisam mislio na finansijski deo, već na slobodu življenja. Mogla je da ode kad hoće, dođe kad hoće, putuje gde hoće, troši koliko hoće.... Mislio sam na sve. Naravno da je sve to koštalo, ali nije ni bitno, jako sam je voleo. Tu se ništa nije promenilo, osim što smo razdvojeni. Tako je dama htela, pardon, gospođa. Dama ne može biti. Mislila je da na kraju sveta ima nešto bolje, dosadio sam joj verovatno i ja. Nije mali period 20 godina braka. Ne mogu da krivim nekoga što više neće da bude sa mnom, ja te neću pitati ni za razlog", govorio je tada Džinović u emisiji "Premijera".

(Mondo)

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