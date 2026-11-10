NJEN MUŽ JE POSLE TRAGEDIJE ZAVEO NJENU MAJKU: Tajnu vezu krili su pet meseci, a onda je i on umro (FOTO)

Na današnji dan rođena je čuvena glumica Britani Marfi koja je tragično nastradala kada je imala samo 32 godine, a do dana današnjeg nije tačno utvrđeno šta se desilo i kako je umrla.

Britani Marfi bila je jedna od najupečatljivijih, najharizmatičnijih i najautentičnijih mladih zvezda Holivuda s kraja devedesetih i početka dvehiljaditih, a da je danas živa, proslavila bi svoj 49. rođendan.

Prepoznatljiva po zaraznom osmehu, krupnim očima, hrapavom glasu i nesvakidašnjoj energiji, plenila je pažnjom u tinejdžerskim komedijama ali kasnije i u teškim psihološkim dramama.

Još od ranog detinjstva, Britani je pokazivala strast prema sceni. Odrasla je uz majku Šeron, koja ju je bezrezervno podržavala i s kojom se kao tinejdžerka 1991. godine preselila u Los Anđeles kako bi izgradila glumačku karijeru.

Kao devojčica je pohađala časove glume, pevanja i plesa, a prve uloge ostvarila je u reklamama i manjim televizijskim serijama početkom devedesetih. Prekretnica se dogodila 1995. godine kultnim tinejdžerskim hitom "Otkačena plavuša" ("Clueless"), koji joj je otvorio vrata Holivuda, a potom su usledili kultni filmovi: "Neprilagođena", "8 milja", "Upravo venčani", "Grad greha" i mnogi drugi.

Britani Marfi je, gotovo preko noći postala "it" devojka Holivuda, a slava joj je donela i pažnju slavnih muškaraca. Bila je u vezi sa Eštonom Kučerom, a šuškalo se i da je imala romansu i sa Eminemom sa kojim je radila na filmu "8 Milja". Kasnije je bila verena za muzičkog menadžera Džefa Kvatineca, a onda za asistenta produkcije Džoa Makaluza.

Brak sa problematičnim rediteljem

Međutim, do oltara ju je doveo samo britanski reditelj i scenarista Sajmon Mondžek. Venčali su se u maju 2007. godine na intimnoj ceremoniji u Los Anđelesu. NJihov brak je često privlačio kontroverze i skepticizam javnosti i prijatelja, s obzirom na Mondžekovu prošlost praćenu finansijskim problemima i sumnjivom reputacijom.

Ubrzo nakon njene smrti, utvrđeno je da je uzrok smrti upala pluća u kombinaciji sa anemijom i upotrebom raznih lekova.

Sve je izgledalo jasno, a onda je pet meseci kasnije iz ove vile u Los Anđelesu stigla još jedna vest: Britanin muž, Sajmon Mondžak, pronađen je mrtav u istoj sobi. Uzrok smrti bio je identičan kao i njegove pokojne supruge: upala pluća i anemija.

Otac misli da je majka ubica?

Ipak, porodica i javnost nisu tako mislili, naročito kada se pojavila informacija da je Sajmon spavao sa majkom Britani u istom krevetu, te da su dugo bili ljubavnici.

Ovo je podstaklo teoriju da Šeron Marfi stoji iza ubistava svoje ćerke i zeta. Glumičin pokojni otac Anđelo Bertoloti optužio je bivšu suprugu Šeron za smrt njihove ćerke.

"Pre svega, Šeron bi trebalo da bude ispitana. Neka vam ona objasni zašto je postala glavni naslednik u testamentu naše ćerke i zašto je Sajmon potpuno isključen iz tog testamenta. Neka objasni zašto je testament promenjen nakon što su Britani i Sajmon želeli da se presele u NJujork i dobiju dete. Neka Šeron objasni šta bi za nju značilo da se izdržava prvi put posle decenija nakon što se Britani iseli. Naterajte je da objasni zašto je prodala na aukciji Britanin donji veš, pasoš i odeću. Mnogo je neodgovorenih pitanja. Od troje ljudi koji su živeli u toj kući, samo je jedna osoba živa i finansijski je profitirala", rekao je on u intervjuu.

Na pitanje smatra li da Šeron umešala svoje prste i u smrt Sajmona, Bertoloti je rekao: "Da, smatram", međutim, do dana današnjeg istraga nije uspela da pokaže da li je zaista majka glumice zaista odgovorna ili ima bilo kakvog udela u smrti para.

Anđelo, nažalost, nikada nije doživeo pravdu, niti je saznao istinu o tome šta se dogodilo njegovoj mezimici, s obzirom da je preminuo 2019.

Borbu nastavio polubrat

Nakon što je i on preminuo, Britanin polubrat, Toni Bertoloti, nastavio je borbu da to dokaže. Kako je istakao u intervjuu za Mail Online, Britani je izgledala kao zdrava žena, a posebno mu smeta što je umrla dok su majka i muž bili sa njom i nisu je odvezli u bolnicu koja se nalazi u blizini kuće.

Ranije je otkrio da veruje da je misterija povezana sa velikim dugom koji je njen muž Sajmon dobio zbog lošeg upravljanja svojim poslovima. Navodno je bio šestocifren dug, a njen polubrat tvrdi da su mnogi Britani videli kao ništa drugo do način da se dođe do novca, a da je nekima vredela više mrtva nego živa.

Oglasila se majka Britani

Šeron je to nazvala "gnusnom laži i blaćenjem uspomene na njenu ćerku". Izjavila je da su zvanične autopsije kancelarije mrtvozornika u Los Anđelesu bile temeljne i da su jasno utvrdile da su oboje preminuli prirodnom smrću usled nelečene upale pluća, teške anemije i intoksikacije višestrukim lekovima bez recepta.

Optužbe pokojnog supruga je oštro komentarisala:

"On je možda njen biološki otac, ali joj nikada u životu nije bio pravi otac. Nije ga bilo uopšte nakon njene prve godine, a sigurno nije bio tu tokom 12 godina koje je proveo u zatvoru. Ja sam bila njen jedini roditelj, hranitelj i oslonac. Naša veza je bila neraskidiva."

Optužila ga je da se pojavio tek kada je Britani postala slavna, a da se posle njene smrti vratio samo da bi profitirao na tragediji.

Na insinuacije da je imala finansijsku korist od smrti svoje ćerke i zeta, Šeron je odgovorila da je bila potpuno slomljena i da nikakav novac ne može zameniti njeno jedino dete, a kada je reč o Sajmonu, tvrdila je da su zajedno živeli u kući isključivo zbog zajedničke, neizmerne tuge.

(Mondo)

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