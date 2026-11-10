MEGAN MARKL PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE HAPŠENJA OCA: Nije želela da odgovori na pitanja novinara (VIDEO)

Megan Markl se prvi put pojavila u javnosti nakon hapšenja oca na Floridi zbog navodnog posedovanja materijala o se*sualnom zlostavljanju dece.

Megan Markl ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ovog puta razlog nije ni novo poslovno poglavlje, niti neka od izjava koje redovno izazivaju polemike. Vojvotkinja od Saseksa jutros se prvi put pojavila u javnosti nakon što je njen otac dospeo u središte ozbiljnih optužbi.

Iako je jedva čekala da se vrati pred kamere, sada očigledno nije trenutak. Prema pisanju britanskih medija, Megan Markl (45) "ne oseća se dovoljno snažno za javni nastup", a najverovatniji razlog su aktuelne optužbe na račun njenog oca. Ipak, odlučila je da ipak otputuje sa suprugom u Brisel i bude uz njega tokom važnog događaja posvećenog bezbednosti najmlađih na internetu.

Tomas Markl (82) uhapšen je na Floridi 6. novembra zbog navodnog posedovanja materijala koji prikazuje se*sualno zlostavljanje dece. NJegova ćerka je samo kratko izjavila da je duboko potresena saznanjima i podsetila da se njihov odnos dramatično pogoršao pred venčanje sa Harijem 2018. Prema ranijim izjavama, zabrinjavajuće informacije o ocu bile su joj poznate godinama, a odluku da mu ne dozvoli kontakt sa porodicom donela je kako bi zaštitila Arčija i Lilibet.

Bilo je planirano da se Megan i princ Hari obrate predstavnicima Evropskog parlamenta, međutim, na kraju je sve prepustila suprugu. Jutros su prisustvovali otvaranju instalacije "Lost Screen Memorial", koja kroz 50 uvećanih fotografija sa ekrana mobilnih telefona čuva uspomenu na decu i mlade čiji su životi izgubljeni zbog štetnih iskustava na društvenim mrežama. Ovo je i prvi zajednički javni angažman Saseksovih u inostranstvu otkako su se vratili u Britaniju.

Kada su se jutros sreli sa predstavnicima medija, ostali su nemi. "Megan, kako se osećaš?", "Kako se nosiš sa situacijom?", "Možemo li da dobijemo neki komentar?"... Bezbroj pitanja, nijedan odgovor. No, i modna kombinacija u kojoj se vojvotkinja pojavila zaslužuje osvrt.

Ostala je verna estetici tihog luksuza, ali je ovog puta izabrala nešto strože, gotovo arhitektonski oblikovano izdanje. Pojavila se u dugom crnom kaputu naglašenog struka i čiste siluete, sa visokom kragnom koja čitavom izgledu daje dozu ozbiljnosti i sofisticiranosti.

Monohromatski autfit upotpunila je jednostavnim pantalonama i cipelama sa visokom potpeticom. Kosu je pokupila u nisku punđu, dok su minđuše bile jedini upečatljiv detalj nakita. Nije bilo potrebe za jakim bojama, upadljivim dezenima ili aksesoarima, osim broša u obliku crvenog maka, povodom Dana primirja koji se obeležava u celoj Evropi. Megan Markl i ovog puta je igrala na kartu minimalizma, ali je crna boja mnogima odala kako se u poslednje vreme oseća.

(BlicŽena)

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