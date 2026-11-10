UMRLA BIVŠA MANEKENKA KOJA JE IMALA BLIZANCE SA DE NIROM: Tužne vesti potvrdila njena deca (FOTO)

Tuki Smit i glumac Robert de Niro bili su partneri od 1988. do 1996. godine.

Tuki Smit, američka manekenka, koja je karijeru započela 1972. godine, i glumica poznata po seriji "227", preminula je u sredu u bolnici u NJujorku. Imala je 74 godine. NJeni blizanci Ejrin i Džulijan objavili su da je umrla nakon duge i teške borbe s multiplom sklerozom.

Smit je odrastala u Filadelfiji, gde se 25. septembra 1952. rodila kao Doris Smit. Nadimak Tuki dala joj je baka, prema dečjoj ploči o malom vatrogasnom vozilu. Smit je 1990. godine za Los Angeles Times rekla da ju je baka tako nazvala jer je oduvek imala mnogo energije.

- NJena lepota, gracioznost i upečatljiva pojava pomogle su da otvori put generacijama crnih manekenki i dizajnera u modi - poručili su blizanci Ejrin i Džulijan.

Pohađala je "Fashion Institute of Technology", a kao model radila je za brata Vilija Smita, modnog dizajnera, te za Huberta de Živanšija, Tijerija Muglera, Isija Mijakea i Patrika Kelija. Pojavila se i u kampanji Yvesa Saint Laurenta i u časopisima Vogue, Ebony i Cosmopolitan. Robna kuća Bloomingdale’s proglasila ju je svojom manekenkom godine 1978.

Početkom 1980-ih napustila je manekenstvo i okrenula se glumi. Godine 1989. pridružila se humorističkoj seriji "227” kao Iva Roli, umetnica koja se useljava u zgradu Meri Dženkins, koju je glumila Marla Gibs. U seriji se pojavljivala tokom poslednje dve sezone, do maja 1990, a glumila je i u seriji "Miami Vice" i filmovima "I Like It Like That" i "The Preacher’s Wife".

Smit i glumac Robert de Niro bili su partneri od 1988. do 1996. godine. NJihovi blizanci začeti su vantelesnom oplodnjom, a rodila ih je surogat majka. U 1990-im Smit je imala restoran u njujorškoj ulici West Houston. NJen brat Vili umro je 1987. u 39. godini od komplikacija povezanih s AIDS-om.

- Tuki je bila sila prirode. Ostavila je neizbrisiv trag u našim srcima i u životima svih koji su je imali sreću da je upoznaju - poručili su njeni blizanci.

(Kurir)

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