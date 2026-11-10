"TUGA DOLAZI U TALASIMA I IZNENADNIM NAPADIMA": Novo oglašavanje Kaje Gerber nakon smrti brata (FOTO)

U novoj, potresnoj objavi na Instagramu Kaja Gerber podelila je fotografije knjiga o tuzi i žalosti.

Manekenka Kaja Gerber, ćerka legendarne Sindi Kraford, ponovo se oglasila nakon tragičnog gubitka brata Preslija, koji je preminuo u 27. godini života.

U novoj, potresnoj objavi na Instagramu Kaja Gerber podelila je fotografije knjiga o tuzi i žalosti. Posebno je izdvojila citat književnice Džoun Didion koji govori o snažnim osećanjima koja prate gubitak.

"Tuga, kada dođe, nije ništa od onoga što očekujemo. Tuga nema distancu. Tuga dolazi u talasima, iznenadnim napadima koji oslabljuju kolena, slepe oči i brišu tamu", glasi citat koji je Kaja podelila na društvenim mrežama.

"Pala sam na kolena, voleću te do smrti"

Kaja Gerber se i ranije oglašavala povodom tragedije koja je pogodila njenu porodicu. Pre tri nedelje podelila je emotivno pismo posvećeno bratu, u kojem je priznala da je "doslovno na kolenima" od bola i poručila da je "rođena voleći ga" i da će "umreti voleći ga".

"Pročitala sam sve knjige, a nemam nijedan odgovor. Moja rečitost nije ni blizu ove veličine gubitka tebe. Doslovno sam na kolenima. Znaš koliko sam volela što sam tvoja sestra. To je uvek bilo, i zauvek će biti, ono što najviše volim kod sebe."

Pre Kajine potresne objave posvećene bratu, oglasila se i njihova majka Sindi Kraford. O porodičnom gubitku govorila je rečima: "Potpuno smo slomljeni, ali i blagosloveni..."

Podsetimo, Presli Gerber pronađen je bez svesti u sobi centra za rehabilitaciju u Santa Moniki 20. septembra, samo nekoliko sati po prijemu u ustanovu. Policija istražuje sumnju na predoziranje, a zvanični uzrok smrti još nije utvrđen. NJegovo telo je u međuvremenu kremirano.

Sindi Kraford i Rendi Gerber prolaze kroz bolne dane nakon porodične tragedije, a njihove najnovije paparaco fotografije privukle su veliku pažnju.

(BlicŽena)

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