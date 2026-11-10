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STEVAN ANĐELKOVIĆ DOBIO DRUGO DETE: Srećne vesti podelila njegova kuma i koleginica Milica Todorović

Stevan i njegova supruga Nataša su dobili naslednika.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Pevač i nekadašnji finalista muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Stevan Anđelković, danas se po drugi put ostvario u najlepšoj ulozi.

Vest da je sa suprugom dobio drugo dete, podelila je njegova kuma, pevačica Milica Todorović.

"Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata!", napisala je Milica i u objavi označila Stevana i njegovu ženu Natašu.

Stevan i njegova supruga imaju i ćerku Đinu, koja je na svet došla pre tri godine.

"Nisam do sad pričao o tome"

Pevač je jednom prilikom otkrio da su ćerkicu dobili vantelesnom oplodnjom.

"Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno", rekao je Anđelković ranije.

(Mondo)

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