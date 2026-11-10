„BILI SU LUDO ZALJUBLJENI“: Fotograf koji ih je pratio otkrio istinu o braku Čarlsa i princeze Dajane

Da između Čarlsa i Dajane nije postojala samo dužnost već i prava ljubav, ranije je govorila i kraljevska biografkinja Ingrid Sevard.

Iako se brak Čarlsa i princeze Dajane često opisuje kao nesrećan i bez ljubavi, iskusni kraljevski fotograf tvrdi da je njihova veza imala i veoma romantične trenutke.

Posebno pamti jednu turneju tokom koje, kako kaže, nisu mogli da se odvoje jedno od drugog.

Brak tadašnjeg princa Čarlsa i princeze Dajane bio je daleko od bajke kakvu je javnost zamišljala. NJihov odnos vremenom se pogoršao, razdvojili su se 1992. godine, a razvod je usledio 1996. Ipak, prema svedočenju čoveka koji ih je pratio decenijama, njihova priča nije od početka bila lišena ljubavi.

Artur Edvards, kraljevski fotograf koji više od 50 godina prati britansku kraljevsku porodicu, govorio je o njihovom odnosu tokom gostovanja u podkastu A Right Royal Podcast magazina Hello!. Tom prilikom prisetio se petonedeljne turneje po Australiji i Novom Zelandu, tokom koje je, kako tvrdi, među supružnicima bilo mnogo nežnosti.

- LJudi mi govore: 'Pa, on je nikada nije zaista voleo.' To nije tačno. Bio sam na toj petonedeljnoj turneji po Australiji i mogu da vam obećam – bili su potpuno zaljubljeni jedno u drugo - ispričao je Edvards.

LJubav je postojala, ali su ih razlike udaljavale

Čarls i Dajana venčali su se 29. jula 1981. godine, a naredne godine dobili su sina Vilijama. Porodica je u martu 1983. krenula na kraljevsku turneju po Australiji i Novom Zelandu, koja je trajala do kraja aprila.

Edvards je to putovanje opisao kao divno iskustvo, ali je primetio i razlike koje su postojale između supružnika.

- Ona je volela kupovinu, a on lov. U tome se nisu slagali - objasnio je fotograf.

Čarls i Dajana su se u Australiju vraćali i 1985. i 1988. godine, ali je njihov brak u međuvremenu prolazio kroz sve ozbiljnije probleme.

Ipak, Edvards je otkrio i nešto što, prema njegovim rečima, govori o tome koliko je Čarls poštovao Dajanu čak i nakon njihovog razlaza. Tvrdi da je tadašnji princ svojim prijateljima poručio da ne govore ružno o njegovoj bivšoj supruzi.

- Nemojte govoriti loše o Dajani. Molim vas, ne govorite ništa ružno o njoj, jer ćete izgubiti moje prijateljstvo - navodno im je rekao Čarls.

Edvards je ovu priču čuo od jednog njegovog prijatelja, koji mu je objasnio da su mnogi želeli da komentarišu Dajanu, ali da Čarls to nije dozvoljavao jer je ona majka njegovih sinova.

Dajana je želela da ljudi znaju da su se voleli

Da između Čarlsa i Dajane nije postojala samo dužnost već i prava ljubav, ranije je govorila i kraljevska biografkinja Ingrid Sevard.

Ona je otkrila da joj je Dajana, neposredno pre smrti, rekla kako bi volela da javnost može da vidi ljubavna pisma koja je dobijala od Čarlsa.

Prema rečima biografkinje, princeza je želela da se prvi dani njihove romanse sačuvaju u pravom svetlu i da ljudi razumeju da njihova veza nije oduvek bila nesrećna.

- Zaista je želela da ljudi znaju da je volela Čarlsa i da je i on voleo nju - rekla je Sevard, dodajući da je Dajana želela i da njihovi sinovi, Vilijam i Hari, znaju da je među roditeljima nekada postojala velika ljubav.

Fotograf koji nije želeo da zabeleži Harijevu bol

Edvards se tokom razgovora prisetio i jednog od najtežih trenutaka u svojoj karijeri – sahrane princeze Dajane, koja je poginula 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Posebno mu je ostala u sećanju scena u kojoj je tada dvanaestogodišnji Hari čitao poruke ostavljene njegovoj majci. Dečakovo lice se, kako je opisao fotograf, izobličilo od bola. Edvards je odlučio da ne napravi fotografiju tog trenutka.

- Šta biste uradili u takvoj situaciji? Tu fotografiju ionako niko ne bi objavio. Zašto bih je onda snimao? Mislio sam i da je bilo hrabro od njih - ispričao je.

Sahranu pamti kao jedan od najpotresnijih događaja kojima je prisustvovao. Dok je povorka prolazila pored Vestminsterske opatije, zavladala je tišina koju su prekidali samo jecaji okupljenih ljudi.

- Svuda je bila tišina. Jedino što se čulo bili su ljudi koji su jecali. Jedna žena je rekla: 'Bog te blagoslovio, Hari.' Bilo je veoma potresno. To je verovatno bio najteži posao koji sam ikada radio - prisetio se Edvards.

Otkrio je i da je nakon Dajanine smrti napravio fotografiju Čarlsa i princezinih sestara, lejdi Sare Mekorkodejl i lejdi Džejn Felouz, u Parizu, gde su došle da preuzmu njeno telo i vrate ga u Veliku Britaniju. Ipak, odlučio je da je nikada ne objavi.

Čarls je, prema njegovim rečima, bio veoma potresen, dok su Dajanine sestre bile u izuzetno teškom stanju.

- To je bila prava tuga. Sestre su bile slomljene i nisam mogao da objavim tu fotografiju. Bio je to tužan trenutak - zaključio je fotograf.

NJegovo svedočenje podseća da, uprkos bolnom kraju njihove priče, brak Čarlsa i Dajane nije bio samo niz sukoba i razočaranja. Iza javne slike turbulentnog odnosa postojali su i trenuci ljubavi koje su, kako tvrde ljudi koji su ih poznavali, oboje želeli da sačuvaju u sećanju.

(Glosssy)

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