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KAKO DANAS IZGLEDA DEVOJČICA KOJA JE REKLA "BOŽE PETRA": Svi je pamtimo po snimku nastalom pre 17 godina, a sada je niko ne bi prepoznao

Prošlo je skoro dve decenije od nastanka viralnog snimka "Bože, Petra", a njegova glavna akterka Natalija Mitrović danas privlači pažnju na TikToku.

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Foto: Printscreen/ YouTube - TvCentar
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Ukoliko u svakodnevnom govoru i dalje koristite čuvenu repliku "Bože, Petra" u situacijama kada vas neko iznenadi izjavom, podatak da je od tog čuvenog trenutka prošlo čitavih 17 godina sigurno će vas naterati da se osetite starije.

Devojčice Natalija Mitrović i Petra Milošević iz Svilajnca bile su sasvim male kada su se pojavile u TV formatu "Besne gliste". Jedna potpuno spontana reakcija bila je dovoljna da ih trenutno proslavi širom Balkana. U epizodi posvećenoj frizerskim salonima, Petra je govorila o skraćivanju kose, na šta je Natalija potpuno smireno i ozbiljno odbrusila: "Da sečeš kosu da budeš ćelava? Bože, Petra."

Taj kratak trenutak bio je presudan. Isečak iz 2009. godine munjevitom brzinom preplavio je mreže, inspirisao brojne parodije i muzičke obrade, dok se sama izreka trajno uselila u žargon. Snimak je tokom godina zabeležio milionske preglede na internetu.

Mala Natalija je porasla

Natalija je u međuvremenu izrasla u odraslu devojku, pa bi je malo ko na prvi pogled prepoznao i povezao sa četvorogodišnjom devojčicom iz kultnog videa. Ipak, čim objavi sadržaj na TikToku uz kratak opis, u komentarima se odmah pokrene lavina identičnih pitanja o tome da li je ona devojčica iz snimka.

 

@natalijamitroviic

 

♬ original sound - makarijebgd

NJene objave redovno prate komentari onih koji je i dalje pamte po staroj replici, uz poruke poput: "Svi te pamtimo", "Kako je vreme proletelo", "Ovo je mala Bože, Petra", "Kad si ti stigla da porasteš?". Pre dve godine, jedan od njenih snimaka na TikToku zabeležio je preko 300.000 pregleda, što je Nataliju ponovo dovelo u žižu medijskog interesovanja u regionu.

(Kurir)

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