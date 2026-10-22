KAKO SE PRIPREMITI ZA ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA? Organizam treba spremati već danas

U noći između subote i nedelje, sat se pomera unazad - prelazimo sa letnjeg na zimsko računanje vremena. Na prvi pogled, to deluje kao mali poklon: dodatnih 60 minuta sna.

Ali za naš organizam, ta promena nije samo tehnička. Ona je signal koji može da poremeti ritam spavanja, izazove umor, razdražljivost i osećaj da nešto "ne štima".

Promena vremena utiče na naš cirkadijalni ritam - biološki sat koji reguliše kada spavamo, kada se budimo, kada smo gladni, koncentrisani ili umorni. Taj ritam ne prati kazaljke, već svetlost, navike i hormone. Kada se vreme pomeri, telo može da doživi mini džet-lag, naročito ako već imate osetljiv san ili neredovnu rutinu.

Pro rečima dr Erika Pretera, profesora psihijatrije na Univerzitetu Kalifornija u San Francisku, čak i jedan sat promene može da prekine naš uobičajeni ciklus spavanja i budnog stanja. "Naše telo ima svoje navike i ne može da se odjednom adaptira", kaže dr Preter.

Drugim rečima, telo ne zna da je "dobilo" sat više - ono zna da je svetlost drugačija, da se navike menjaju i da nešto nije kao juče.

Kako da pomognete telu da se prilagodi zimskom računanju vremena?

Promena vremena ne mora da vas poremeti pod uslovom da se se pripremite pametno. Evo nekoliko saveta koje preporučuju stručnjaci za spavanje:

Pomerajte vreme spavanja postepeno

Počnite nekoliko dana ranije. Pomerajte vreme odlaska na spavanje za 10–15 minuta svake večeri, kako bi telo imalo vremena da se prilagodi.

Izložite se jutarnjoj svetlosti

Prirodna svetlost je najjači regulator biološkog sata. Otvorite zavese čim ustanete, doručkujte pored prozora ili izađite na kratku šetnju. Jutarnje svetlo pomaže telu da se „resetuje“.

Izbegavajte ekrane i kofein pred spavanje

Plavo svetlo sa telefona i laptopa odlaže lučenje melatonina - hormona sna. Isključite ekrane barem sat vremena pre spavanja. Izbegavajte kafu, crni čaj i energetska pića posle 14h.

Uvedite umirujuće večernje rituale

Topla kupka, lagano istezanje, čitanje ili meditacija mogu pomoći telu da se opusti. Izbegavajte intenzivne treninge uveče i birajte tihe, opuštajuće aktivnosti.

Održavajte rutinu

Doslednost je ključ. Idite na spavanje i ustajte u isto vreme, čak i kada se sat promeni. Telo voli predvidivost — ona donosi stabilnost i kvalitetan san.

Promena sata može biti prilika da se vratite sebi. Da usporite, oslušnete telo i obnovite večernje navike. Taj dodatni sat nije samo vreme, to je vaš "prostor" za brigu o sebi. Izbegavajte intenzivne treninge uveče i birajte tihe, opuštajuće aktivnosti.

(Lepa i srećna)