KAŽU DA JE JEDAN OD NAJLUĐIH HOLIVUDSKIH GLUAMACA: Dejvid Arket osvojio titulu u ringu, a onda javno isprozivao ženu (FOTO)

Dejvid Arket danas je udaljen nekolio svetlosnih milja od onog glumca kojeg znamo samo po skandalima

Glumac Dejvid Arket je nedavno proslavio svoj 55. rođendan, a od nekadašnjeg lošeg dečka nije ostalo ništa. On je danas miran, porodični čovek koji živi u slozi i ljubavi sa svojom suprugom Kristinom Maklarti i njihova dva sina.

Trenutno glumac balansira između glume, nezavisne produkcije i svoje velike pasije: Dejvid Arket je otkupio kompletna prava na čuvenog klovna Bozoa, pa je postao i sertifikovani performer. Trenutno radi na oživljavanju ovog lika kako bi ga približio svim generacijama.

Život i brak sa Kortni Koks

Kortni Koks i Dejvid Arket bili su jedan od najpoznatijih parova u Holivudu - ona ​​je pametna, zapanjujuća zvezda sitkoma, a on je zabavan, neobičan glumac sa ekscentričnom porodicom. Kortni i Dejvid su se prvi put sreli 1996. godine na setu klišea horor filma „Vrisak“, a njihov flert na ekranu pretvorio se u romansu u stvarnom životu. Kada su se venčali 1999. godine, to je bio klasičan slučaj privlačenja suprotnosti. Dejvid je jednom rekao da je on "živa žica", a Kortni njegova "snaga utemeljenja".

Neverovatni par je delovao čvrsto kao stena sve dok skandal u tabloidima nije izazvao ono što su mnogi smatrali Dejvidovim javnim slomom. Tabloidi su izvestili da su se Kortni i Dejvid razdvojili, a niz neprijatnih radio intervjua između Dejvida i di-džeja Hauarda Sterna zapalio je tračeve. Tokom ovih intervjua, Dejvid je razgovarao o optužbama za neverstvo i zloupotrebu alkohola i droga. Takođe je otkrio intimne detalje svog i Kortninog seksualnog života.

Dejvid priznaje da je njegov noćni život u to vreme bilo van kontrole i da je njegovo ponašanje postalo nepredvidivo. Nakon što su ga prijatelji i porodica zamolili da potraži pomoć, Dejvid se prijavio na rehabilitaciju od zavisnosti od alkohola.

Dejvid kaže da je odrastao u porodici šou-biznisa gde je disfunkcija bila norma. On je najmlađi od petoro dece, a svi su glumci. NJegov deda, Klif Arket, bio je glumac i komičar poznat po ulozi „Čarlija Vivera“ u serijama „The Jack Paar Show“ i „Hollywood Squares“. Dejvidov otac, Luis Arket, takođe je bio karakterni glumac, a njegova majka, Brenda Novak, bila je pesnikinja.

Iako su bili u industriji zabave, deca Arket nisu imala glamurozno, holivudsko odrastanje. Dejvidove sestre Rozana Arket („Pulp Fiction“, „The Big Blue“, „The Whole Nine Yards“) i Patriša Arket („Medium“, „True Romance“, „Stigmata“) otvoreno govore o tome kako je bilo odrastati u njihovoj poznatoj porodici.

Kada je bila dete, Rozana kaže da su njeni roditelji preselili celu porodicu u ruralnu Virdžiniju da žive u verskoj komuni, gde je Dejvid rođen. "Nije bilo struje, nije bilo kupatila“, kaže Patriša. "Ne mislim da je čak ni tekuća voda bila tu."

Dok su odrastale, sestre Arket kažu da je bilo mnogo drame u domaćinstvu Arket i da ih je majka zlostavljala.

"Jednom me je davila do te mere da sam počela da gubim svest," rekla je Patriša.

"Ubola me je nožem u ruku“, kaže Rozana. „Potresi mozga. Samo užasno, užasno fizičko zlostavljanje.“

Patriša Arket je navela da je i njihov otac bio zavisnik: "Kada je koristio supstancu, koja je obično bila marihuana, pio bi i viski. Kada odrastete u takvoj porodici, to je porodična bolest. Pogađa sve.“

Dejvid kaže da su njegovi problemi sa alkoholom i drogom počeli veoma rano u životu. „Ukrao sam travu od oca kada sam imao 8 godina“, kaže on. „Ozbiljno sam počeo da pijem kada sam imao oko 12 godina.“

Dejvidovi roditelji su preminuli, ali pre nego što su umrli, kaže da su popravili odnos sa svojom decom. „Lepa priča o toj tužnoj pozadini je da su se moji roditelji sami izlečili tokom života“, kaže on. "Moj otac se otreznio. Moja majka je postala porodični savetnik za brak.“

Tokom poslednjih dana majčinog života, Dejvid kaže da je bio slomljen i duboko depresivan. Da bi ublažio bol,

Počeo je da zloupotrebljava droge. „Ozbiljno sam se zaneo drogama pre nego što sam ozbiljno počeo da se vezujem sa Kortni“, kaže on. „To ju je plašilo na početku naše veze. Moja majka je umirala i to je bio prvi put da sam to zaista iskoristio da ublažim osećanja koja sam imao i da se ne suočim sa stvarnošću kroz koju sam prolazio.“

Kortni je stala uz Dejvida, kasnije rekavši da im je savetovanje za parove pomoglo da prebrode ovaj težak period. Nekoliko godina kasnije, par se verio i venčao, razmenivši venčane prstenove sa ugraviranom frazom „Dogovor je dogovor“. Pet godina kasnije, nakon duge borbe sa začećem, Kortni je rodila ćerku Koko.

Dejvid kaže da se prvi znak velikih problema u njegovom braku pojavio kada su on i Kortni slavili 11. godišnjicu braka. „Bilo je to 12. juna, i ona je rekla: 'Više ne želim da budem tvoja majka'“, kaže Dejvid. „Tada to nisam razumeo.“

Ubrzo nakon toga, Dejvid kaže da je Kortni počela da priča o razdvajanju. „Na unutrašnjoj strani naših prstenova piše: 'Dogovor je dogovor'“, kaže on. „U tom trenutku sam se osećao zaista napušteno, kao da je prekršila dogovor.“

U to vreme, Dejvid kaže da je takođe mislio da Kortni možda ima aferu sa nekim iz glumačke ekipe njene sitkoma, „Cougar Town“. „Pojavljivale su se tabloidne priče o njoj i nekome iz njene emisije da imaju aferu, što uopšte nije istina“, kaže on.

Dejvid kaže da nije preuzeo odgovornost za raspad svoje veze. „Nisam bio uopšte povezan sa onim što se zaista dešavalo. Donosio sam zaista loše odluke“, kaže on. „Nisam se uopšte nosio sa tim na zreo ili častan način.“

Pre njihovog razdvajanja, Dejvid kaže da je uvek bio veran svojoj ženi i od trenutka kada su se verili, bio je potpuno posvećen. „Monogaman u svojoj srži“, kaže on.

Nakon što su se on i Kortni rastali, Dejvid kaže da je počeo da se viđa sa drugom ženom — i tabloidi su to saznali nazivajući ga "preljubnikom".

Ono što tabloidi nisu znali jeste da su se Kortni i Dejvid u tajnosti rastali — i Dejvid nije bio srećan što je lažno označen kao prevarant.

Sledećeg jutra, Dejvid kaže da je pozvao emisiju „Šou Hauarda Sterna“ i otvoreno govorio o svom braku. „Pio sam te noći do oko 2 ili 3 ujutru, a onda sam otišao na spavanje i navio sat na 5:30“, kaže on. „Tada sam pozvao Hauarda Sterna i otkrio sve — jer nisam želeo da budem označen kao prevarant.“

Dejvid kaže da žali zbog onoga što je rekao o Kortni. „Toliko me je sramota zbog onoga što sam podelio“, kaže on.

Šta je Dejvid Arket rekao u tom intervjuu?

Uključujući se uživo u program kod Huarda Sterna, Dejvid je rekao da on i Kortni nisu imali seksualne odnose preko četiri meseca.

„Nismo imali seks oko četiri meseca... Ona jednostavno ne želi da se povezuje na taj način“. Dodao je da potpuno razume Kortni jer je ona „emotivno biće“ i da ne želi intimnost ako se ne oseća dobro u vezi.

Ispričao je kako mu je Kortni dala "zeleno svetlo" za druge žene: "Slušaj, ja ne spavam sa tobom i želim da radiš šta god moraš da radiš“ navodno mu je rekla tadašnja žena.

Priznao je da je spavao sa konobaricom Džesmin Volc i rekao da se zbog tog seksualnog iskustva „osećao kao pravi muškarac“. U kasnijem uključenju kod Sterna priznao je da je plakao nakon tog prvog seksualnog odnosa sa drugom devojkom. Objasnio je to rečima: „To je bio kraj svake intimnosti koju sam delio sa svojom suprugom. Bilo je to kao da tu stranicu zatvaram i odlažem sa strane... Nedostajala mi je ona emotivna ljubav koju sam uvek imao sa Kortni“.

Nova žena i deca

Nakon burnog perioda i razvoda od Kortni Koks, Dejvid Arket je pronašao novu sreću sa novinarkom i producentkinjom Kristinom Meklarti

Kristina je radila kao dopisnik i voditeljka za poznatu estradnu emisiju Entertainment Tonight. Upoznali su se 2011. godine kada je ona radila intervju sa njim.

U tom trenutku oboje su prolazili kroz emotivne tranzicije – Dejvid se upravo rastao od Kortni (iako razvod zakonski još nije bio gotov), dok je Kristina pre toga bila u kratkoj i neobaveznoj građanskoj zajednici sa poznatim Džoom Fransisom

Počeli su da se zabavljaju tokom 2011. godine. Imali su jedan kraći prekid 2012. godine, ali su brzo shvatili da ne mogu jedno bez drugog, pomirili se i od tada ostali nerazdvojni.

Dejvid i Kristina su pre venčanja saznali da čekaju svoje prvo zajedničko dete. Prvi sin (Čarli) rođen je u aprilu 2014. godine, a godinu dana nakon rođenja sina, tačnije 12. aprila 2015. godine, par se venčao na intimnoj i privatnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

Venčanju su prisustvovali njihov mali sin Čarli, ali i Dejvidova ćerka iz braka sa Kortni Koks, Koko.

Drugi sin (Gas) rođen je u martu 2017. godine.

Srednje ime Aleksis dečak je dobio u čast Dejvidove pokojne sestre, transrodne glumice Aleksis Arket, koja je preminula 2016. godine.

Kortni Koks je ostala u dobrim odnosima sa Dejvidom Arketom i strašno se radovala kada je čula da čeka dete: „Kada nekoga volite, želite da bude srećan, čak i ako to nije sa vama“.

Ludi život još luđeg Arketa

Slučajni svetski šampion u rvanju: Godine 2000, u svrhu promocije svog rvačkog komedija-filma Ready to Rumble, Arket je ušao u ring prave rvačke federacije WCW. Na opšte zaprepašćenje i bes vernih fanova, osvojio je WCW titulu svetskog šampiona u teškoj kategoriji. Fanovi su to smatrali uvredom za sport i „poslednjim ekserom u kovčegu“ ove federacije. Arket je sav zarađeni novac od rvanja donirao porodicama preminulih rvača.

Povratak u rvanje da osvetla obraz: Skoro dvadeset godina kasnije, duboko pogođen time što ga rvačka zajednica i dalje ismeva, Arket je u svojim kasnim četrdesetim odlučio da postane pravi profesionalni rvač. Prošao je brutalan trening, borio se u nezavisnim ligama i završio u bolnici nakon krvarenja iz vrata tokom jednog krvavog meča. O ovom neverovatnom putu snimljen je sjajan dokumentarac „You Cannot Kill David Arquette“.

Sertifikovani slikar u stilu Boba Rosa: Dejvid je strastveni slikar. Otišao je toliko daleko da je završio zvaničnu obuku i postao sertifikovani instruktor pejzažnog slikarstva u stilu legendarnog Boba Rosa. Danas legalno može da podučava druge ovoj tehnici crtanja uljanim bojama.

Izbačen sa sopstvene rođendanske žurke zbog fajta sa Vajnstinom: Jednom prilikom, tokom proslave svog rođendana u jednom hotelu, Arket je ušao u žestok verbalni i umalo fizički sukob sa ozloglašenim holivudskim moćnikom Harvijem Vajnstinom, zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje.

(Stil)

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