KIM KARDAŠIJAN ISKRENO O VEZI SA HAMILTONOM: "Ispunio je svih 55 stavki s mog spiska"

Kim Kardašijan je nakon nekoliko meseci veze s Luisom Hamiltonom progovorila o tome koliko je srećna i ispunjena otkako ga je pronašla.

Luis Hamilton, odnedavno dečko slavne rijaliti zvezde i preduzetnice Kim Kardašijan, sve se češće spominje u rijalitiju "The Kardashians". U novoj epizodi, objavljenoj u četvrtak, Kim je nekoliko je puta indirektno spomenula vozača Formule 1, s kojim je u vezi od februara.

Par je vezu potvrdio na Instagramu u aprilu, a Kim ga je ranije ovog meseca podržala na Velikoj nagradi Singapura. U razgovoru s producentima otkrila je da je "jako, jako srećna".

Šta se krije iza broja 44?

Na početku epizode Kim je s majkom Kris Džener i sestrom Kloi razgovarala o svom poreklu te otkrila da je 44 posto Britanka. Tokom razgovora s producentima, jedna od producentkinja je primetila da je zanimljivo da se taj postotak poklapa s brojem 44, pod kojim se Hamilton takmiči u Formuli 1.

- Zanimljivo je da sam baš 44 posto Britanka, ako znate na šta mislim - rekla je Kim, posebno naglasivši broj.

- Možda niste shvatili sponu.

Spisak od 55 osobina idealnog partnera

Kasnije u epizodi, 46-godišnja Kim bila je na snimanju svog novog filma "The Fifth Wheel", gde je ponovno aludirala na Hamiltona, iako ga nije spomenula imenom. Tokom razgovora prisetila se svog spiska osobina koje traži kod partnera. Na njemu se nalazi gotovo 55 stavki, a Kim kaže da je po tom spisku već prilično poznata.

NJena koleginica Niki Glejzer tada je počela da sastavlja sopstveni spisak. Dok su izlazile iz garderobe i odlazile prema mestu snimanja, Kim je šapnula Niki da postoji neko ko "ispunjava baš svaku stavku s njezinog spiska". Ime te osobe bilo je isečeno iz snimka.

Pred kraj epizode Kim je ipak otkrila nešto više o svom ljubavnom životu. U razgovoru s producentima priznala je da je "jako, jako srećna", ali je odmah dodala: "To je sve što ću zasad reći".

- Recimo samo da je svaka stavka s mog spiska ispunjena - nastavila je.

- Nije li to ludo? Baš svaka. Svih pedeset i pet. Neverovatan je osećaj kad jednog dana pogledaš taj spisak i shvatiš: 'Da! Da! Da!' Stvarno je neverovatno".

(Index.hr/ B92)