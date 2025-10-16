KRALJICA RANIJA U SAVRŠENOM IZDANJU UPOZNALA PAPU: Ovako se odaje počast italijanskoj modi! (FOTO)

Kraljica Ranija je prilikom susreta sa Papom Lavom XIV u Vatikanu odabrala dizajnersku odeću italijanskog brenda Fendi

Kraljica Ranija još jednom je potvrdila status prave modne ikone. Za susret sa papom Lavom XIV u Vatikanu odabrala je komade italijanskog brenda Fendi, upravo u trenutku kada je modni svet odjeknula vest o imenovanju dizajnerke Marie Grazie Chiuri za novu kreativnu direktorku ove kuće.

Za ovu posebnu priliku, kraljica Ranija je izabrala sofisticiranu kaput-haljinu u crnoj boji, u skladu sa strogim pravilima vatikanskog kodeksa oblačenja. NJenu eleganciju dodatno je naglasio sjajni Fendi kaiš koji je istakao strukirani kroj haljine i upotpunio besprekoran stajling.

U rukama je držala minijaturnu torbicu Whitney od crne kože brenda Max Mara, koja je novitet u njenom ormaru, baš kao i sjajne salonke Newton 105 s potpisom Toma Forda.

NJen izbor frizure i šminke bio je diskretan, ali besprekorno izveden, što je dodatno istaklo njenu prirodnu lepotu i dostojanstvenu prisutnost na jednom od važnijih diplomatskih susreta.

Kraljica Ranija i ovim izdanjem ostavila je snažan utisak, potvrdivši svoj prepoznatljiv stil i ulogu modne ambasadorke Bliskog istoka.

(Blic Žena)

