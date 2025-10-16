Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KRALJICA RANIJA U SAVRŠENOM IZDANJU UPOZNALA PAPU: Ovako se odaje počast italijanskoj modi! (FOTO)

Kraljica Ranija je prilikom susreta sa Papom Lavom XIV u Vatikanu odabrala dizajnersku odeću italijanskog brenda Fendi

1760593956_profimedia-1045613286.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kraljica Ranija još jednom je potvrdila status prave modne ikone. Za susret sa papom Lavom XIV u Vatikanu odabrala je komade italijanskog brenda Fendi, upravo u trenutku kada je modni svet odjeknula vest o imenovanju dizajnerke Marie Grazie Chiuri za novu kreativnu direktorku ove kuće.

Za ovu posebnu priliku, kraljica Ranija je izabrala sofisticiranu kaput-haljinu u crnoj boji, u skladu sa strogim pravilima vatikanskog kodeksa oblačenja. NJenu eleganciju dodatno je naglasio sjajni Fendi kaiš koji je istakao strukirani kroj haljine i upotpunio besprekoran stajling.

U rukama je držala minijaturnu torbicu Whitney od crne kože brenda Max Mara, koja je novitet u njenom ormaru, baš kao i sjajne salonke Newton 105 s potpisom Toma Forda.

NJen izbor frizure i šminke bio je diskretan, ali besprekorno izveden, što je dodatno istaklo njenu prirodnu lepotu i dostojanstvenu prisutnost na jednom od važnijih diplomatskih susreta.

Kraljica Ranija i ovim izdanjem ostavila je snažan utisak, potvrdivši svoj prepoznatljiv stil i ulogu modne ambasadorke Bliskog istoka.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas