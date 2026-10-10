LJUBAVNI HOROSKOP ZA 2027. GODINU: 5 znakova imaju priliku da pronađu srodnu dušu

Astrologija otkriva da 2027. godina neće svim znacima Zodijaka biti podjednako romantična.

U ljubavnoj astrologiji 2027. godina zanimljiva je po tome što su glavni događaji prilično neravnomerno raspoređeni.

Do 26. jula Jupiter prolazi kroz Lava, a zatim prelazi u Devicu. Mars započinje godinu retrogradno i kreće direktno tek 1. aprila. Saturn je tokom cele godine u Ovnu, dok Uran nastavlja kretanje kroz Blizance. Uz to nas očekuje pet pomračenja, među kojima se posebno izdvajaju pomračenje Sunca u Vodoliji 6. februara i pomračenje Sunca u Lavu 2. avgusta.

Za ljubavnu prognozu, to je prilično bogata scenografija. Ipak, nećemo se zadržavati na njenom izgledu, već ćemo pogledati kod kojih znakova horoskopa dolazi do aktiviranja oblasti romantike i partnerskih odnosa. Proverite da li ste na spisku:

1. OVAN

Prva polovina 2027. godine za vas deluje življe od druge, posebno kada je reč o ljubavi. Jupiter prolazi kroz Lava, što je za Ovna oblast romantike, zaljubljivanja, izlazaka i uživanja u vezi. Jupiter 3. aprila obrazuje trigon sa Saturnom u Ovnu. Ova kombinacija donosi zanimljiv spoj. Osećanja mogu lako da se probude, ali se istovremeno javlja želja da razumete kuda bi ona mogla da vas odvedu.

Ipak, tokom januara i februara ne treba da žurite. Mars je retrogradan do 1. aprila, pa početak godine više liči na podešavanje unutrašnjeg motora. Posle aprila, situacija postaje znatno dinamičnija. Ukoliko ste slobodni, posebno obećavajuće na vas deluju proleće i početak leta. Mogla bi da se pojavi osoba sa kojom ćete želeti više od jedne lepo provedene večeri. Želećete da nastavite da je upoznajete. A to već nešto znači.

2. VAGA

Za vas bi 2027. godina mogla da bude ozbiljnija nego što očekujete. Saturn se tokom cele godine nalazi u Ovnu, znaku nasuprot Vagi i pokreće temu partnerstva. U astrološkoj tradiciji, to je period kada odnosi traže jasne odgovore na pitanja šta ste jedno drugom, kuda idete i zašto ste uopšte započeli ovu priču.

Saturn nije poznat po romantičnim vatrometima. Zato odlično ume da razdvoji prolaznu priču od veze koja može da izdrži svakodnevni život. Ukoliko ste slobodni, mogla bi da se pojavi osoba koja ima ozbiljne namere. Ukoliko ste već u vezi, 2027. godina može da otvori pitanje daljeg statusa. Tada će biti potrebno da jasno kažete šta mislite i želite, umesto da očekujete da partner sve razume iz jednog značajnog uzdaha.

3. VODOLIJA

Prva polovina 2027. godine posebno je zanimljiva kada je reč o partnerstvu. Jupiter do 26. jula prolazi kroz Lava, znak nasuprot Vodoliji. U astrološkom sistemu, to je vaša oblast veza i važnih partnera. Ako tome dodamo pomračenje Sunca 6. februara u Vodoliji i drugo pomračenje Sunca 2. avgusta u Lavu, osa Vodolija-Lav postaje jedna od glavnih tema godine.

Zato novo poznanstvo može da bude zaista važno, a ta osoba mogla bi da se pojavi u potpuno neočekivanim okolnostima preko posla, prijatelja, na putovanju, tokom usavršavanja ili u situaciji koja uopšte nije delovala romantično. U 2027. godini imate priliku da ozbiljno preispitate svoj pogled na veze. Ponekad je za to dovoljno da upoznate jednu osobu koja se nimalo ne uklapa u raniju predstavu o tome kakav vam partner treba.

4. BIK

Trebalo bi da posebno obratite pažnju na drugu polovinu godine. Jupiter 26. jula prelazi u Devicu, a za Bika je to peta kuća, povezana sa romantikom, zaljubljivanjem, izlascima i ljubavnim pričama. Posle tog datuma, ljubavni život mogao bi primetno da se pokrene.

Poznanstvo je moguće preko posla, učenja, prijatelja, zajedničkih aktivnosti ili običnih svakodnevnih obaveza. Ovde postoji i jedan zanimljiv detalj, a to je da odnos može da se razvija postepeno. Najpre razgovori, zatim susreti, a onda iznenadno shvatanje da poruku te osobe iščekujete više nego obaveštenje da vam je legla plata. Za vas je takav razvoj sasvim prirodan. Bez žurbe, ali sa dobrim šansama da simpatija preraste u stabilnu vezu.

5. RIBE

Druga polovina 2027. godine posebno je zanimljiva za vas. Posle 26. jula Jupiter prelazi u Devicu, znak nasuprot Ribama. To znači da se aktivira oblast partnerstva. Ovo je jedan od tranzita koje zaista treba da izdvojite u ljubavnoj prognozi. Jupiter može da proširi krug poznanstava, dovede nove ljude i stvori okolnosti za početak veze.

Pritom bi poznanstvo moglo da se dogodi na mestu na kom uopšte niste nameravali da tražite ljubav. Posao, usavršavanje ili upoznavanje preko kolega i prijatelja uklapaju se u ovu sliku, slično kao kod Bikova i Vodolija. Posebno je zanimljivo to što Jupiter u Devici podstiče praktičniji pogled na odnose. Sama lepa osećanja više nisu dovoljna. Želite da vidite kako se osoba ponaša u svakodnevnom životu i da li možete da joj poverite obaveze, planove i svoje vreme. Romantika je romantika, ali neko mora i da iznese smeće.

(Mondo)

BONUS VIDEO: