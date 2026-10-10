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DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE: Ako ne možete da odete na groblje, izgovorite sledeću molitvu

Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi.

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Foto: Deposit/ timbrk, GarnaZarina, mproduction
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Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Miholjske zadušnice, dan kada se prisećamo naših upokojenih i kada se obilaze njihova grobna mesta.

Ako ne možete da odete na groblje za zadušnice, dobro je da se pomolite za upokojene i da upalite sveće, po mogućstvu, u crkvi.

Zadušnice su dani kada se vrše posebni pomeni za upokojene. Molitva za pokojnike je veoma potrebna i predstavlja izuzetno dobročinstvo za njih, navode pravoslavni izvori.

Ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi. Prema učenju Crkve, na Zadušnice se vernici mole u hramovima i na grobljima za pokoj duša umrlih, a čine i milostinju.

Molitva za upokojene

Pomeni, Gospode, oce i braću našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni, i sve upokojene u pobožnosti i veri, i oprosti im svako sagrešenje, hotimično i nehotimično, što sagrešiše rečju, ili delom, ili mišlju.

I useli ih u mesta svetla, u mesta svežine, u mesta odmora, odakle odbeže svaka muka, žalost i uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje.

Daruj im carstvo Tvoje i učešće u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima, i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Jer si Ti život, i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih, Hriste, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim, i Blagim, i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

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