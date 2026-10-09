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EMOTIVNI TRENUTAK BRITNI SPIRS: Ponovo je u društvu sinova, a fotografiju svi komentarišu

Britni Spirs je svojim pratiocima na Instagramu pokazala kako uživa sa sinovima.

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Foto: Profimedia/ VALERIE MACON
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Naime, ona je sa nnaslednicima posetila čuveni Dollywood, zabavni park koji je osnovala legendarna pevačica Doli Parton.

"Vau, vau!!! Nisam ni znala da ovo mesto postoji, neverovatno je cool i uzbudljivo… Ali je užasno vruće, a suknja mi je prevelika… Porodični izleti! Dollywood je apsolutno presladak", napisala je ona pored fotografije sa sinovima.

Podsetimo, Britni je sinove Šona Prestona (21) i Džejdena Džejmsa (20) dobila u braku sa Kevinom Federlajnom, a dečaci su nakon razvoda roditelja živeli sa ocem.

Od majke su se priličnno udaljili, a kada su se sa ocem 2023. godinne preselili na Floridu, Britni je u više nnavrata isticala koliko joj je krivo što nisu bliski kao nekada.

Uprkos brojnim trzavicama u njihovom odnosu, činni se da su se u poslednje vreme ponovo zbližili.

(Nova)

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