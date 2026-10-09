EMOTIVNI TRENUTAK BRITNI SPIRS: Ponovo je u društvu sinova, a fotografiju svi komentarišu

Britni Spirs je svojim pratiocima na Instagramu pokazala kako uživa sa sinovima.

Naime, ona je sa nnaslednicima posetila čuveni Dollywood, zabavni park koji je osnovala legendarna pevačica Doli Parton.

"Vau, vau!!! Nisam ni znala da ovo mesto postoji, neverovatno je cool i uzbudljivo… Ali je užasno vruće, a suknja mi je prevelika… Porodični izleti! Dollywood je apsolutno presladak", napisala je ona pored fotografije sa sinovima.

Podsetimo, Britni je sinove Šona Prestona (21) i Džejdena Džejmsa (20) dobila u braku sa Kevinom Federlajnom, a dečaci su nakon razvoda roditelja živeli sa ocem.

Od majke su se priličnno udaljili, a kada su se sa ocem 2023. godinne preselili na Floridu, Britni je u više nnavrata isticala koliko joj je krivo što nisu bliski kao nekada.

Uprkos brojnim trzavicama u njihovom odnosu, činni se da su se u poslednje vreme ponovo zbližili.

(Nova)

BONUS VIDEO: