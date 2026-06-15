MILENU DRAVIĆ SNIMANJE SCENE UMALO KOŠTALO ŽIVOTA: Ostavili je "obešenu" na kapiji - "Jedva sam došla do vazduha, bila sam modra..."

Čuvena glumica otkrila je jednom prilikom detalje sa snimanja filma "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji", koje je umalo moglo kobno da se završi.

Karijeru čuvene Milene Dravić obeležile su brojne maestralne uloge, no, mnogi ne znaju i da se glumica zbog pojedinih našla u direktnoj opasnosti.

Tako je svojevremeno otkrila nepoznate detalje sa snimanja filma "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" reditelja Bate Čengića, koji je nastao po istoimenom romanu Bore Ćosića.

Zbog svoje satirične prirode i parodije na tadašnji politički sistem, film je ubrzo zabranjen i nikada se nije našao u bioskopskoj distribuciji.

U ovom ostvarenju koje prikazuje priču o revoluciji iz 1945. godine, Milena je tumačila ulogu Devojke, a jedna od scena lako je mogla da ima tragičan kraj.

- Imala sam jednu scenu gde su me obesili o kapiju, divnu kapiju na Senjaku - pričala je Milena.

- E sad, vezali su me ispod ruku i obesili. Snimana je iz parka preko puta. I, kad je snimanje završeno, spakovaše se i odoše. A ja ostadoh da visim, počela sam bila već da plavim… vidim, odo' ja. Naiđe neki čovek, gleda me u čudu. Zabezeknut. Pita me, onako sav zbunjen: "Šta radite"? - ispričala je glumica.

Ona je u tom trenutku, boreći se za vazduh, jedva uspela da zatraži pomoć:

- Ja pokazah rukom u pravcu u kom su otišli, i nekako jedva promrmljah: "Filmska ekipa, kažite im da neko dođe da me spase".

Situacija je bila dramatična i ostavila je zdravstvene posledice, Milena je i na to gledala kao na sastavni deo svog glumačkog poziva i života.

- Dotrčaše ubrzo neki ljudi, spustiše me, jedva dođoh do vazduha. Bila sam pomodrela, imala sam posle komplikacije jer su mi kapilari pucali… Bata Čengić je uopšte bio jedan zahtevan reditelj, i sve drugo što sam radila s njim, podrazumevalo je teške scene. Ali i to je deo posla, a to će reći, bar u mom slučaju, i života - ispričala je svojevremeno Milena Dravić.

(Blic)

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