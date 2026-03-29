"MNOGO JE LAKŠE RODITI SA 40 NEGO SA 30 GODINA": Slavna holivudska glumica (44) uživa u trećoj trudnoći

Sijena Miler je govorila o tome kako je protekla njena treća trudnoća u četrdesetim godinama.

Sijena Miler (44) je u novom intervjuu za Glamour govorila o tome zašto misli da je „trudnoća u četrdesetima najbolja“. „Roditi bebu sa 29, pa onda sa 42, a sada sa 44, mnogo je lakše kada ne postoji unutrašnji konflikt i osećaj rasutosti, kada ne želite da stalno radite X, Y, Z“, rekla je Milerova za ovaj magazin.

„Ako sam u krevetu u 21 čas sa knjigom, sada sam toliko srećna“, nastavila je Milerova. „A sada imam i izgovor da to radim. Život je u mnogo stabilnijoj fazi. Mislim da su tridesete haos. Tada mislite: 'Želim da se smirim. Želim decu.'“

Milerova trenutno očekuje svoje treće dete, a drugo sa dečkom Olijem Grinom (29).

Opuštenija

Glumica je potom govorila o tome kako je, ulaskom u četrdesete, prihvatila opušteniju filozofiju života i kako je to uticalo na njenu odluku da rodi treće dete.

„Ali kada stigneš do 40, pomisliš: ‘Otprilike znam ko sam. Nije me briga šta drugi misle,’“ rekla je Miler. „Postala sam mnogo prizemljenija osoba.“

Manekanka i glumica je potom postavila dirljivo pitanje.

„Ne osuđujemo muškarce koji postaju roditelji u osamdesetim,“ rekla je Miler. „Zašto bi uopšte postojala takva neka priča?“

Milerova je takođe otkrila da joj je drago što je zamrzla jajne ćelije, iako ih „nije iskoristila“.

„Zaista sam imala sreće što sam jednostavno mogla da zatrudnim, ali je bio olakšavajući osećaj imati to urađeno krajem tridesetih,“ dodala je Milerova govoreći o začeću svog trećeg deteta.

Povratak

Glumica se 20. marta vratila na Instagram nakon osmogodišnje pauze, objavivši fotografiju na kojoj je pokazala svoj trudnički stomak.

Milerova je prvi put pokazala stomak na dodeli nagrada ,,Fashion Awards 2025" u Londonu, u ,,Royal Albert Hall"-u, dok je koračala crvenim tepihom u decembru 2025. godine.

